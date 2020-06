PAS DE SALON AUTOMOBILE DE GENÈVE EN 2021

Sincèrement et très franchement ce n’est absolument pas une surprise… Il fallait s’y attendre!

Après l’annulation de l’édition 2020 du Salon Automobile de Genève qui était prévu du 5 au 15 mars dernier et ce en raison du début de l’épidémie du Coronavirus COVID-19, on apprend en cette fin juin, qu’il en sera de même l’année prochaine, l’édition 2021 venant d‘être à son tour également annulée !

L’édition 2021 du Salon de l’automobile de Genève, un rendez-vous majeur du secteur, a été annulée en raison des conséquences financières de la pandémie de coronavirus!

C’est ce qu’ont annoncé ses organisateurs ce lundi 29 juin 2020.

DÉCISIONS DE LA FONDATION DU SALON INTERNATIONAL DE L’AUTOMOBILE POUR L’AVENIR DU GIMS

Le Comité et le Conseil de la Fondation du Salon International de l’Automobile se sont réunis aujourd’hui afin de discuter de l’avenir du GIMS (Geneva International Motor Show), la plus grande manifestation publique de Suisse, et ont pris les décisions suivantes:

1.La Fondation n’organisera pas de GIMS en 2021.

2.Le prêt de l’État de Genève est refusé.

3.La vente du GIMS à Palexpo SA est la solution privilégiée.

Suite aux conséquences financières résultant de l’annulation du GIMS 2020 pour cas de force majeure par le Conseil Fédéral en raison de la pandémie de coronavirus, la Fondation en charge de l’organisation de l’événement a dû prendre des décisions importantes pour l’avenir du GIMS.

Le Comité et le Conseil de Fondation ont renoncé à organiser une manifestation en 2021 pour des raisons évidentes, suite à un sondage, la majorité des exposants a indiqué qu’elle ne participerait probablement pas à une édition 2021 et qu’elle favorisait une prochaine édition en 2022. Le secteur automobile étant actuellement confronté à une crise majeure, les exposants ont besoin de temps avant de pouvoir investir dans un salon. En outre, il n’est pas certain que la situation sanitaire permette l’organisation d’un événement regroupant plus de 600’000 visiteurs et 10’000 journalistes au printemps prochain.

En mars 2020, la Fondation avait immédiatement demandé au Canton de Genève un soutien financier pour couvrir les pertes causées par l’annulation du GIMS 2020 – estimées à 11 millions de francs suisses – et pour préparer une nouvelle édition.

Début juin, le Grand Conseil de Genève a approuvé un prêt de 16,8 millions de francs suisses pour la Fondation. Tout en remerciant les autorités compétentes du Canton et de l’Etat de Genève pour leur volonté d’accorder ce prêt au GIMS, la Fondation ne considère pas les termes du prêt comme une garantie de la stabilité financière à long terme de celle-ci.

En effet, elle devrait dès juin 2021 rembourser 1 million de francs suisses sans avoir bénéficié d’une entrée d’argent au préalable, l’édition 2021 ne pouvant avoir lieu. Ce prêt étant également soumis à la condition qu’un événement soit organisé en 2021, la Fondation se voit malheureusement dans l’obligation de refuser cette proposition.

La Fondation a décidé de privilégier la vente du GIMS à Palexpo SA, l’objectif étant de trouver une solution permettant l’organisation régulière d’un Salon Automobile International à Genève.

L’achat des actifs transférerait tous les droits de l’organisation à Palexpo SA. Pour rappel, le GIMS est la plus grande manifestation publique de Suisse, dont les retombées économiques pour le canton de Genève sont estimées à quelque 200 millions de francs suisses par an.

Après les annulations des Salons de Paris et de Francfort, les deux autres grands événements du secteur, et eu égard d’une part à la difficile conjoncture économique qui s’annonce et d’autre part, au monde de plus en plus autophobe, il n’est pas du tout certain que l’avenir soit encore à ce type de Salons Automobiles.

Ces Salons pendant des décennies étaient des rendez-vous INCONTOURNABLES pour le ‘ Gotha’ du milieu auto et au fil des ans en très grande difficulté financière depuis plusieurs années, car au fil des éditions, bien des constructeurs leur tournaient le dos !

Car ces derniers coûtent une ‘ blinde’ aux constructeurs, et le public de moins en moins nombreux qui s’y déplacent, vient d’abord essentiellement par curiosité admirer les plus belles voitures, celles qui font rêver ! Pas celles qui se vendent en plus grand nombre…

Sans oublier les sublissimes hôtesses, naturellement qu’on vient ‘mater’

Plus personne ne vient comme jadis acheter … SA bagnole dans un Salon Automobile! Cela est une évidence et LA dure réalité! Le monde change et vite. Place désormais à internet qui concentre tout… TOUT! Et dans tous les domaines… Automobile compris.

François LEROUX

Photos : Gilles VITRY – Patrick MARTINOLI