LES 24 HEURES DU MANS AUTOS 2020, UNE ÉDITION SOLIDAIRE & RESPONSABLE !

La 88éme édition des 24 Heures du Mans Autos se déroulera les 19 et 20 septembre, avec un public limité sur le circuit. Seuls les spectateurs ayant déjà réservé à la date du 30 juin 2020 leurs billets pourront assister à l’événement. Dans l’attente de l’évolution des conditions sanitaires et des règles concernant les événements rassemblant un large public, la billetterie est temporairement suspendue. Dans ce contexte inédit, l’événement sportif mondial que sont les 24 Heures du Mans Autos sera « Solidaire et Responsable », fidèle ainsi aux valeurs d’endurance et d’esprit d’équipe qui le caractérisent depuis 1923.

A contexte exceptionnel, édition exceptionnelle et ce en raison de la situation sanitaire mondiale occasionnée par la pandémie de la COVID-19 et afin d’assurer en priorité la sécurité sanitaire de l’ensemble des participants, l’Automobile Club de l’Ouest s’est vu contraint de modifier sensiblement son programme de compétition et de limiter ses capacités d’accueil du public lors des prochaines 24 Heures du Mans.

Dans l’attente d’une évolution favorable de la pandémie et d’un éventuel assouplissement des règles concernant les événements rassemblant un large public, l’Automobile Club de l’Ouest a pris la décision de suspendre la billetterie de l’événement. Ainsi, au-delà des professionnels et des bénévoles qui assurent l’organisation de la course, seuls les membres du club ACO qui le désirent et l’ensemble des spectateurs ayant déjà réservé leurs billets à la date du 30 juin 2020 pourront être accueillis sur le circuit.

Tous les membres de l’ACO, les spectateurs ou les intermédiaires agréés détenteurs de réservations déjà payées pour des tribunes, des aires d’accueil ou des parkings pourront compléter ces réservations avec l’achat de billets pour des Entrées Générales. Pour toute demande à ce sujet s’adresser par email au service client de l’ACO.

Cette édition 2020 des 24 Heures du Mans sera « Solidaire et Responsable ». L’Automobile Club de l’Ouest a souhaité qu’elle incarne plus que jamais ses valeurs exprimées dans cette course mythique née en 1923 : endurance et esprit d’équipe. Plusieurs initiatives concrètes ayant en particulier pour vocation de remercier et soutenir les héros de la crise sanitaire seront mises en place.

Ce sera aussi l’occasion pour l’Automobile Club de l’Ouest de prendre la parole en tant qu’acteur engagé dans la construction d’un futur de mobilité durable et décarboné. L’instauration d’une catégorie dédiée aux prototypes électriques-hydrogène aux 24 Heures du Mans 2024 concrétisera cette transition énergétique de la mobilité.

Les 24 Heures du Mans Solidaires & Responsables ont l’ambition de symboliser la joie d’être ensemble et de retrouver la grande famille des 24 Heures du Mans dans des circonstances inédites. Nous voulons à cette occasion rendre un hommage particulier aux héros de cette crise sanitaire et saluer l’engagement de toutes celles et de tous ceux – membres de notre association, bénévoles, collaborateurs salariés, équipes, partenaires, institutions, médias et fans – qui vont rendre possible cet événement déjà inoubliable en raison de son contexte. Nous souhaitons aussi, à cette occasion, être à l’avant garde d’un monde sportif responsable qui a toujours mis l’innovation technologique au service de la sécurité et de la mobilité durable.

Nous demandons enfin à tous nos fans et spectateurs habitués leur compréhension et leur bienveillance. Dans ce contexte inédit, nous ne serons sans doute pas en mesure d’accueillir tout le monde sur le circuit cette année. Nous mettons tout en œuvre, dans le respect des mesures sanitaires nécessaires à la protection de tous, pour proposer un événement de qualité.

L’Automobile Club de l’Ouest communiquera prochainement sur un dispositif en cours d’élaboration visant à faire à distance vivre cette course mythique au plus grand nombre : contenus digitaux et interactivité seront au programme afin d’impliquer les millions de fans des 24 Heures du Mans dans le monde entier.

Les spectateurs ayant déjà réservé leurs billets, tribunes, parkings ou aires d’accueil pour cette 88e édition des 24 Heures du Mans seront informés ultérieurement des modalités d’accès et du format d’accueil sur le circuit les concernant.

Pierre FILLON (Président de l’ACO)

Photos : Bernard BAKALIAN et Thierry COULIBALY

Pour toute question relative à ce sujet, veuillez écrire à l’adresse suivante : serviceclients@lemans.org