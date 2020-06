UN TRIPLE PROGRAMME EN ENDURANCE 2020 POUR LE JEUNE FRANÇAIS GABRIEL AUBRY.

ELMS – FIA WEC – IMSA :

3 PROGRAMMES POUR GABRIEL CETTE SAISON.

Actuellement deuxième du classement général provisoire du Championnat du monde d’endurance WEC, avec l’une des voitures de l’équipe Jackie Chan DC Racing by JOTA et ce à 4 points des leaders seulement, le jeune Français Gabriel Aubry qui vient tout juste d’annoncer sa participation Outre Atlantique à la Série Américaine d’endurance de l’IMSA, dans la catégorie des prototypes DPi, au volant d’une une Cadillac du Team JDC Motorsport, prendra également part cette saison à un troisième programme en participant à l’intégralité du Championnat Européen d’Endurance de l’ELMS. avec le Team ALGARVE PRO Racing aux côtés de John Falb et de Simon Trummer.

Gabriel Aubry, confie :

« Il y a 3 mois de ça je n’aurai jamais imaginé que 2020 me donne autant d’opportunités ! Non seulement je vais pouvoir continuer à me battre pour la victoire en LMP2 en mondial WEC, avec mes équipiers du Jackie Chan DC Racing by Jota, et participer aussi à trois manches de la série IMSA en DPi au volant d’une Cadillac du Team JDC Motorsport, mais je vais aussi rouler en ELMS sous les couleurs d’Algarve Pro Racing.»

Et il précise :

« Je serai en effet au volant de l’Oreca 07 qui évolue sous les couleurs du partenaire technique Good-Year. Cette saison va être vraiment sportive au niveau du calendrier mais je suis vraiment heureux et motivé ! De plus, c’est une excellente opportunité de continuer à bosser avec Goodyear tant en WEC, qu’en ELMS. J’ai vraiment hâte que cela redémarre et d’être au Paul Ricard mi- juillet ! D’autant plus que lorsque je vais arriver à Spa en WEC, j’aurai déjà participé à trois manches de l’ELMS !»

Avant de conclure:

«Je suis ravi de commencer cette Saison en ELMS avec Algarve Pro. Après une introduction rapide à ce championnat de haut niveau en 2018, je suis enfin en mesure de concourir pour un championnat complet en 2020. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAMS

LE CALENDRIER 2020 DE GABRIEL AUBRY

MONDIAL WEC

15 août : 6 Heures de Spa-Francorchamps (Belgique)

19 et 20 septembre : 24 Heures du Mans (France)

21 novembre : 8 Heures de Bahreïn (Bahreïn)

ELMS

14 juillet : Paul Ricard – Tests en France

19 juillet : 4 Heures du Paul Ricard (France)

9 août : 4 Heures de Spa Francorchamps (Belgique)

29 août : 4 Heures de Barcelone (Espagne)

11 octobre : 4 Heures de Monza (Italie)

1 novembre : 4 Heures de Portimão (Portugal)

IMSA AUX USA

27 septembre : Mid Ohio Manche sprint de 2 H 40 (USA)

17 octobre : 10 Heures de Petit le Mans (USA)

14 novembre : 12 Heures de Sebring (USA)