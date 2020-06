MOTOGP 2020 : DOVIZIOSO SE BLESSE EN MOTOCROSS !

DOVI EN ROULAGE, EXCELLENT STYLE!

On le sait depuis longtemps, Dovizioso affirme que d’abord le Motocross est beaucoup plus marrant que le Moto GP et ensuite qu’en Motocross, il apprend à maîtriser ses départs.

Excellente chose sauf que le Motocross, je connais bien pour l’avoir suivi au niveau mondial durant des années (et même pratiqué avec des champions du monde qui nous prêtaient parfois, après saison, leurs motos d’usine à plusieurs millions de dollars…)

C’est le sport physiquement le plus violent après la descente à skis (médecine sportive dixit) et par exemple, le championnat du monde, aujourd’hui, se joue par élimination, celui des grands qui a réussi à ne pas se faire mal gagne le titre…

Selon la « Gazzetta dello Sport » notre prestigieux confrère dont les pages sont roses, Dovizioso a participé ce dimanche à une course du championnat régional (pas moins dangereux que le mondial, au contraire, beaucoup plus de chutes) au Monte Coralli à côté de Faenza, une ville Renaissance superbe du Nord Ouest de l’Emilie Romagne, près de Ravenne, la ville où se trouve le tombeau du plus grand poète italien Dante Alighieri, créateur de la langue italienne avec Boccace et Petrarque, ceci pour dire que l’endroit ne manque pas de grandeur.

Grosse douleur à l’épaule, les Crossmen ont beau être sapés comme des CRS en tenue de combat de rues, ou comme des gardiens au Hockey sur Glace, en cas de chute, les os et les articulations sont très exposées par les mouvements de torsion d’autant plus graves que l’on tombe lentement avec peu de possibilités de régler sa glissade comme c’est parfois le cas en Moto GP.

Dovi a chuté lourdement, se relevant avec une forte douleur à l’épaule.

Les médecins du circuit craignaient une fracture de clavicule, en tous cas Dovizioso a été transporté à l’hôpital de Forli, à côté de chez lui d’ailleurs, pour des contrôles radio et scanners.

La fracture de la clavicule a ensuite bien été confirmée, le pilote sera opéré dans la soirée à l’hôpital de Modène.

La fracture n’est pas compliquée, comme cela peut-être le cas quand on n’a pas de chance, la cicatrisation devrait se faire assez vite avant le premier GP, où quand même le pilote se présentera avec des douleurs résiduelles, pouvant devenir insupportables en cas de chute.

Tout ceci risque de compliquer encore un peu les relations déjà tendues entre Dovi et Ducati, le premier MotoGP a lieu dans trois semaines à Jerez.

Jean Louis BERNARDELLI