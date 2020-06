EST-CE LA FIN DES MOTOR-HOMES GÉANTS EN FORMULE 1 ?

Au fil des ans, année après année, les ‘paddocks’ des Grands Prix en Championnat du Monde de Formule 1, étaient devenus de véritables salons d’expositions, toutes les équipes sans exception, y présentant des Motor-Homes géants et ce afin d’y accueillir en grandes pompes tous leurs invités, les sacro-saints VIP.

UN PEU D’HISTOIRE…

Au début des années 70, le Pétrolier Français ELF, fut le tout premier à déplacer sur les Circuits, un petit Motor-Home classique naturellement peint et décoré aux couleursd’ELF et que tenait un couple Britannique, Pamela et David Wilkie. Ce Motor-Home avait été mis à la disposition et aux couleurs ELF par le Team de Ken Tyrrell qui était financé par ELF qui y avait placé ses espoirs les regrettés François Cevert et Patrick Depailler.

À l’intérieur, le grand Patron du Sponsoring, l’inoubliable François Guiter, y recevait ses invités sur le GP. mais organisait aussi des réunions avec les Patrons d’Écuries, les Pilotes et le Président de la FISA-FIA. de l’époque, Jean-Marie Balestre, sans oublier le grand ‘manitou’ Bernie Ecclestone. Et, c’est bien souvent, Valérie Jorquera qui lui servait de messager pour ses rencontres !

Dehors dans un espace bien délimité et très agréable au calme, et avec un précieux sésame en poche, bon nombre de médias y étaient conviés les trois jours de GP, à se restaurer et se reposer. Surtout les photographes… qui avalent des kilomètres quotidiennement sur chaque épreuve !

C’est ce même Ecclestone qui fut le tout premier à disposer d’un car magnifiquement transformé en luxueux Motor Home Italien, où il recevait en permanence le Monde de la F1. Sur notre photo son dernier ‘jouet ‘ en 2016!

Puis, tour à tour, tous les Teams se sont équipés de ce type de véhicules pour y nourrir le personnel, les mécaniciens, tout le staff et les pilotes et leurs sponsors bien sûr.

Ensuite, au début des années 80, ESSEX le Pétrolier de l’Écurie Lotus, la firme de David Thieme créa la sensation avec son Moto Home. Ayant eu le privilège d’y accéder, j’ai souvenir qu’il fallait présenter un magnifique porte clé ESSEX en argent avec le nom du GP.!

Et cerise sur le gâteau, chaque dimanche de Grand Prix, par un jet privé, David faisait venir depuis le célèbre 3 étoiles Michelin, le très sélect Moulin de Mougins, au dessus de Cannes dans le Sud de la France, les repas préparés dans les cuisines du grand chef, Roger Vergé.

Puis, au fil des décennies la prolifération de ces véritables Hotel de Luxe s’est généralisé… Imaginez-vous que lors de la Saison 2019, rien que pour le transport de l’un de ces ‘Palaces’ ambulants démontables, il fallait jusqu’a cinq semi remorques… Le montage prenant quatre jours et le démontage deux, lui !

Alors que la pandémie du Coronavirus COVID-19, a bouleversé le monde en ce printemps 2020, interdisant tous les événements culturels, salons, expositions et organisations sportives, petit à petit, la vie normale se remet en place…

Et la Saison de Formule 1 qui devait débuter le 26 mars dernier à Melbourne en Australie, va enfin pouvoir démarrer dans une semaine, le week-end des 4-5 et 6 juillet, sur le circuit Autrichien du Red Bull Ring à Spielberg au cœur des Montagnes de Styrie.

Avec comme on l’imagine naturellement une autre… montagne mais de restrictions, elle !

Et parmi elles entre autres, l’interdiction faite par Liberty Media, le Promoteur des Grands Prix de déplacer les fameux et imposants Motor-Home ! Une interdiction qui était déjà dans l’air bien avant l’inattendue épidémie du Coronavirus, selon les propos tenus ces deniers temps l’hiver dernier par Chase Carey et Ross Brawn. Et ce pour cause d’écologie et du transport massif avec des dizaines et des dizaines de camions…

Alors pour le plaisir des yeux, car on ne sait franchement pas si à l’avenir on les reverra sur les circuits, un petit tour de ces merveilleux Motor Home.

Gilles GAIGNAULT