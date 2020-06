YAMAHA TENERE 700 RALLY EDITION : UN PARFUM DE VRAI DAKAR…

De façon étonnante, alors que Yamaha est le vainqueur le plus titré du vrai Paris-Dakar, (qui se passait en Afrique, de 1978, date de sa création par Thierry Sabine à 2008) n’a pas gagné le Paris-Dakar tout en en étant le symbole…

La Yamaha Ténéré est une idée de Jean Claude Olivier (akias JCO) importateur Yamaha en France, qui était très écouté au Japon, où les dirigeants ouvraient de grands yeux quand on leur parlait d’une course consistant à se faire mal, à se faire peur mais à retrouver un bonheur absolu en compagnie de son vrai soi-même. Course devenue un mythe de la découverte dès sa première édition gagnée par Neveu sur une Yamaha XT 650.

Donc dans les années 80, arrivée de la Yamaha bleue et or, dont le nom est à fois superbe et immense, c’est celui d’un des déserts (au Niger) les plus fascinants d’Afrique, un mot Tamashek (la langue des Touareg) qui signifie simplement « le désert », devenu un fantasme de pistard africain… Ce désert fait 400 000 km2, soit pas loin de la surface de la France !

A l’époque du Paris-Dakar, c’était le morceau de choix du rallye, liant, via les dunes et les cols ensablés monstrueux l’Afrique du Nord à ce que l’on appelait alors l’Afrique noire.

Des noms d’étapes magiques comme Dirkou et Bilma font évidemment encore frissonner les plus anciens d’entre nous…

Il y a donc 40 ans, Jean Claude Olivier dit JCO comprend à la fois le phénomène du trail et de ses descendants naturels le raid et l’aventure.

Cette moto n’a pourtant jamais gagné le Dakar, mais elle en est aujourd’hui le symbole.

Symbole revisité pour son quarantième anniversaire, on appelle ces modèles les « gammes Adventure », comme aujourd’hui on roule souvent sur une 1200 (absurde, sauf très grande connaissance de la conduite TT et spécialement sablonneuse) la 700 est donc un milieu de gamme mais une moto qui a gardé son aspect léger et puissant, celui qui donne envie de partir.. ou seulement de se faire plaisir.

On se comprend, c’est un peu le phénomène Range Rover, acheté plutôt dans les arrondissements chicos des grandes villes et possédant pourtant des capacités phénoménales en TT, mais n’ayant jamais vu un brin d’herbe…

Avec la Ténéré 700 Rally Edition, aucun besoin de partir en Afrique (en ce moment en plus les frontières sont encore fermées) pour acheter cette très belle moto évidemment refaite sur des standards modernes.

Tout en gardant sa gueule qui « sent bon le sable chaud… ». (Merci pour cette expression géniale à la môme Piaf…)

Non, on peut rouler où l’on veut, en ville ou hors villes, mais aussi bien sûr en TT, et encore plus bien sûr dans les désert quand il va se rouvrir (ce qui viendra vite) à condition d’avoir de grandes jambes (la génération du vingt et unième siècle est immense, il faut en profiter), la hauteur de selle est à 875 mm !

Bon Gaston Rahier et Cyril Neveu sont un peu connus par leurs petites tailles mais surtout par leurs victoires dans le désert sur des motos très hautes… donc si c’est pour faire du TT et si vous n’avez pas la taille de rigueur, le sable profond se chargera de rabaisser la moto !

Si vous êtes motard des villes en revanche, mieux vaut avoir les guiboles qui vont avec.

Et la liste des éléments techniques est importante, on remarquera le sabot moteur très rallye et donc très protecteur, ce qui peut aussi servir en montant sur un trottoir, je sais c’est interdit mais c’est pratique quand le trafic est coincé…

Bon, il faudra sortir un peu de monnaie, on sait que la moto est un sport de riches pratiqué par des pauvres (expression du président Jacques Bolle) sur ce coup-là il faudra passer par le crédit, c’est prévu en concessions, pour ceux qui n’ont pas gagné un flèche pendant les mois de terreur économique.

Le prix, 11 150 euro, j’ai arrondi au centime…

Liste technique sur https://www.yamaha-motor.eu/fr/fr/products/offroad-motorcycles/adventure/t-n-r-700-rally-edition-2020/

Jean Louis BERNARDELLI