SAUBER LANCE SON ACADEMY POUR LES JEUNES PILOTES

Sur le modèle de Ferrari ou Renault, L’equipe Suisse Sauber vient de révéler la naissance et le lancement de sa propre Academy, destinée aux jeunes espoirs.

Comme l’ont déjà fait, la Scuderia Ferrari et l’écurie Renault, le Team basé à Hinwill près de Zürich, se lance à son tour, pour former et promouvoir les futurs jeunes talents du sport automobile.

Rappelons que Sauber avait déjà un Junior Team créé en partenariat avec l’équipe tchèque Charouz

Cette année, quatre espoirs ont été recrutés et enrôlés dont le Français Theo Pourchaire, sacré Champion d’Allemagne en F4 en 2019 et qui disputera cette saison avec l’écurie ART Grand Prix le Championnat FIA F3

Avec lui, on trouve le Brésilien Emerson Fittipalfi Jr, l’un des fils de l’ancien double champion du monde de F1, couronne en 1972 et 1974, Emerson et qui poursuivra sa jeune carrière en karting en OK-J avec le Sauber Karting Team.

Également, le Tchèque Petr Ptacek, qui sera lui aligné en Eurocup Formule Renault.

Enfin, l’Ecossais Dexter Patterson, roulera lui en F4 Italie

François LEROUX

Photo : SAUBER TEAM