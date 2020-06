MOTOGP 2021 : VOLTE FACE CHEZ KTM : PETRUCCI ROULERA EN SATELLITE AVEC TECH3 !

Journée étonnante dans le team autrichien, qui a maintenant un vrai effectif… un peu différent de ce qui était prévu en 2021 puisque Pol Espargaro ira rouler chez Honda HRC.

Le recrutement très rapide de Petrucci, lors de sa première visite en Autriche, était évidement supposé remplacer Pol Espargaro en team factory.

On a appris ensuite que finalement Oliveira monterait en Factory avec Petrucci et Binder roulerait en 2021 avec Tech3.

Première surprise, probablement bonne pour le patron de Tech3 Hervé Poncharal, qui avait recruté Binder avant de se le faire piquer par le team factory…

Et puis stupeur on apprend ce soir que Petrucci ira finalement rouler chez Tech 3 alors que ce team est censé faire monter les jeunes pousses talentueuses vers le factory… le voilà avec un pilote qui a commencé sa carrière en GP en 2012 et qui a 29 ans ! (Ce qui dans le sport de haut niveau, n’est plus de la toute première jeunesse!).

Le communiqué officiel est un modèle du genre, plus emphatique (et même carrément ampoulé) tu peux pas.

Le com, le voici, sans les hautes satisfactions officielles et traditionnelles exprimées par tous et qui donnent un ton très « véridique » au truc…

« Red bull KTM Tech3 est heureux d’annoncer que KTM renforce son team en Moto GP en incluant l’expérimenté et vainqueur de GP Danilo Petrucci au sein de KTM Tech3 aux cotés d’Iker Lecuona pour la saison 2021. Les deux pilotes de Tech 3 piloteront une moto rigoureusement identique à celles d’Oliveira et Binder en Factory. Oliveira monte donc en Factory, Tech 3 bénéficiera du savoir faire, de la sagesse et de l’expérience de Petrucci durant neuf saisons en Moto GP. Petrucci a piloté trois motos différentes depuis son arrivée en GP en 2012. Son coéquipier, le jeune espagnol de 20 ans (Petrucci en a 29) est heureux, il va courir sa première saison en Moto GP et continuera en 2021 avec Tech 3 ».

Un modèle !

Le non dit absolu, on saura un jour pourquoi KTM en a décidé ainsi, mais pour l’instant on se gratte la tête chez les journalistes spécialisés pour comprendre l’intérêt du truc.

Enfin bon, comme tout le monde déclare être heureux, dire le contraire serait un procès d’intention…

On aura compris que le doute assaille…

Reste encore à régler le problème Dovizioso, finalement Ducati veut attendre plusieurs GP pour voir la motivation de Dovi, en principe ça va s’arranger comme ça mais s’il y a rupture il y a du monde au portillon de ce guidon usine en 2021.

Jorge Lorenzo et même Zarco en rêvent, le Français pense cependant devoir faire au moins un passage par le team satellite Pramac.

Ce serait plus sérieux, mais qu’est ce qui est encore vraiment sérieux dans ce théâtre qu’est l’avant saison 2020 ?

Jean Louis Bernardelli