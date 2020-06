L’EQUIPE F1 ALPHA TAURI, AVEC PIERRE GASLY ET DANILL KVYAT, EN ESSAI A IMOLA

L’écurie Italienne Alpha Tauri, anciennement Toro Rosso jusqu’à l’année dernière et née en 1985 Minardi, du nom de son créateur, le concessionnaire FIAT de Faenza, Giancarlo Minardi, à son tour, a roulé ce mercredi 24 juin 2020.

Pierre Gasly, le jeune Français et son équipier, le Russe Daniil Kvyat, ont effectivement pris la piste ce mercredi sur la piste la plus proche du siège d’Alpha Tauri, le circuit Enzo et Dino Ferrari d’Imola, distant d’une petite trentaine de kilomètres et ce afin de préparer le grand retour à la compétition, lequel est programmé par le promoteur Liberty media, le 5 juillet prochain sur la piste du Red Bull Ring, à Spielberg en Autriche.

Sous l’œil attentif du patron, Franz Tost, les deux pilotes ont roulé au volant de la monoplace 2020, l’AT01 qui avait droit à un roulage limité à 100 km par la FIA, pour les opérations de marketing et de tournage de film publicitaire – accord valable pour toutes les équipes – et aussi et surtout dans le baquet de la Toro Rosso STR13, datant de 2018.

Au volant de cette ancienne monoplace, les duettistes Pierre Gasly et Daniil Kvyat, ont pu tourner à loisir et boucler autant de tours qu’ils le souhaitaient.

Le Français expliquait en fin de journée :

« Ce soir, je vais me coucher heureux. Cela faisait tellement de temps que j’attendais de remonter et de rouler dans une F1. »

A l’issue du roulage, Uberto Selvatico Estense, le directeur du circuit d’Imola, a bien confirmé qu’il était comme le Mugello, candidat à l’organisation d’un GP en plus du GP d’Italie à Monza, pour remplacer des épreuves annulées, comme Monaco ou la France

Ce jeudi 25 juin, au tour de l’équipe Red Bull, de tourner et de prendre la piste, à Silverstone.

Rappelons qu’avant Alpha Tauri, dans l’ordre Mercedes, tout 1er Team le 10 juin, puis Racing Point – ex Force India – Renault et Ferrari ce mardi, ont déjà roulé.

Gianpietro CERVONIA

Photos : TEAM