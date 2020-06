LAMBORGHINI DÉVOILE SON HYPERCAR, LA SCV12

Les tests de développement de l’hypercar Lamborghini destinée aux courses d’endurance se sont terminés sur la pste du circuit Français du Paul Ricard et la voiture de Sant’Agata Bolognese, est désormais prête à faire ses grands débuts en compétition.

La Lamborghini SCV12, le modéle hypercar de course conçu par Lamborghini Squadra Corse et finalisée par Lamborghini Centro Stile, vient en effet de conclure ses tests de développement et est maintenant prête pour entamer en course ses débuts, prévus pour l’été 2020.

La voiture est équipée du V12 atmosphérique, le plus puissant jamais aspiré et réalisé par Lamborghini, un moteur capable de fournir plus de 830 chevaux, également grâce à la contribution de la suralimentation dynamique à haute vitesse.

Puissance à gérer avec une boîte de vitesses à 6 vitesses, dérivée de celui qui équipe l’Huracán Super Trofeo Evo, placée sur l’essieu arrière et combinée à la traction arrière.

Le rapport poids-puissance est également exceptionnel, grâce au châssis monocoque nouvelle génération, en fibre de carbone et conçu spécifiquement pour cette voiture.

Pour offrir une agilité maximale et en même temps une excellente stabilité ainsi qu’un plaisir de conduite extrême même sur les pistes les plus exigeantes, des solutions cinématiques inspirées des prototypes de compétition ont été adoptées, comme la suspension arrière à poussoir installée directement sur la boîte de vitesses.

La puissance au sol est obtenue grâce à des pneumatiques Pirelli slick spécifiques montés sur des roues en magnésium de 19 pouces à l’avant et de 20 à l’arrière.

L’aérodynamisme est le résultat de l’expérience de Lamborghini Squadra Corse en course GT et assure un niveau d’efficacité et d’appui supérieur à celui d’une voiture de la catégorie GT3.

Le capot avant a une double entrée d’air avec une nervure centrale typique des Huracáns de compétition, pour développer des flux aérodynamiques favorables à la climatisation située au centre du toit.

Toujours à l’avant se détachent les séparateurs et les deux appendices latéraux et sur les côtés les débits destinés au refroidissement du moteur et de la boîte de vitesses ont été optimisés grâce à l’utilisation d’ailettes verticales. L’ensemble aérodynamique est complété par le grand aileron arrière réglable à double profil.

La voiture SCV12, qui ne peut pas être homologuée pour un usage routier, sera entièrement produite dans l’usine de Sant’Agata Bolognese à quelques dizaines d’ exemplaires seulement.

L’assistance sera garantie par le staff technique de Squadra Corse avec le soutien d’Emanuele Pirro, cinq fois vainqueur des 24 Heures du Mans et ‘tuteur’ exceptionnel des heureux clients pilotes.

Gianpietro CERVONIA

Photos : LAMBORGHINI