KAROS…INITIATEUR DU CO VOITURAGE INDIVIDUEL

L’app de covoiturage domicile-travail sans les contraintes, c’est le court-voiturage inventé par Karos !

Karos est l’assistant intelligent qui optimise vos trajets quotidiens. L’application s’adapte à vos contraintes pour vous trouver automatiquement les personnes qui partagent votre route. Il vous suffit de choisir la personne avec laquelle vous souhaitez covoiturer et en 2 clics votre covoiturage est validé.

Karos est né en 2014, d’une idée d’Olivier Binet, un jeune diplômé d’HEC qui a imaginé une nouvelle manière de se déplacer au quotidien

Il nous confie :

« Je planchais pour trouver quelque chose de nouveau applicable sur les courts trajets, solution que n’avait pas utilisé Bla Bla Car, le spécialiste des longs parcours. »

Avec Tristan Croiset, un ingénieur en informatique rencontré via Linkedin, les duettistes ont donc créé Karos ! Et, il faut bien admettre et reconnaitre que 5 ans plus tard…. Karos cela marche et fonctionne sacrément bien!

LA COMMUNAUTÉ DE + DE 380 000 CO VOITUREURS ACTIFS

Et en moins de cinq ans, Karos est devenue la plus grande communauté de covoiturage ‘domicile-travail’ avec quotidiennement plus de 200.000 utilisateurs actifs et 1.000.000 de covoiturages possibles.

Chaque jour, la communauté grandit et est parvenue à créer un nouveau réseau de transport écologique, économique et convivial.

LES TRAJETS IRRÉGULIERS …

Vous avez plusieurs lieux de travail ou des horaires qui changent régulièrement ? L’application Karos apprend de vos déplacements pour s’adapter à vos contraintes. En cas de changement de dernière minute, vous modifiez le covoiturage extrêmement simplement.

PAS D’ENGAGEMENT

Grâce à Karos, vous choisissez avec qui vous voulez co-voiturer mais il n’y a pas d’engagement de régularité. Vous êtes libre de choisir quand et avec qui vous partagez vos trajets. Vous pouvez co-voiturer un jour, une semaine, tous les jours… Avec Marie, Paul et Patricia ou uniquement avec Jean !

LE PARTAGE DES FRAIS. QUI PAIE ?

Karos simplifie le partage des frais de déplacement sans prendre de commission. Les passagers contribuent aux frais des conducteurs à hauteur de 0,10€ par kilomètre avec un minimum de 2,00€ par trajet. En tant que passager, vous pouvez bénéficier de nombreux dispositifs de gratuité à découvrir dans l’application. Par exemple, le Pass Navigo vous donne accès à deux covoiturages gratuits par jour.

LA COMPLÉMENTARITÉ DU RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN:

Karos est connecté au réseau de transports en commun pour vous proposer les trajets les plus rapides. Ainsi l’application associe le meilleur du covoiturage et le meilleur des transports en commun pour que vous soyez toujours gagnant. Vous gagnez en temps de transport. Ce dispositif est pour l’instant accessible uniquement en Île-de-France.

Sachez encore que 70% des Français vont travailler en voiture. Que 58% des actifs se déplacent en voiture même pour des distances inférieures à 1km !

4 travailleurs sur 5, y ont recours et ce au-delà de 5 km.

25,2km c’est la distance moyenne de trajets quotidiens.

Sachez enfin que 6049 € représente le coût moyen annuel d’une voiture, soit 20 fois supérieur au cout des transports en commun !

En conclusion, en augmentant le remplissage des voitures, Karos incite à éviter l’autosolisme, participe à un désengorgement des routes et à la réduction de la pollution atmosphérique.

En parallèle, pour se utilisateurs l’application permet de gagner du temps, de la sérénité et du pouvoir d’achat aussi naturellement !

Et à l’heure où la mobilité représente un enjeu majeur pour les entreprises et les pouvoirs publics, soucieux de faciliter les déplacements de leurs administrés ou collaborateurs , Karos apporte une solution de déplacement concrète.

Une solution déployée aujourd’hui sur plusieurs territoires ruraux péri-urbains ou urbains (Normandie-Occitanie-Ile de France)

En conclusion, précisons encore que depuis son lancement le 1er juin 2015, Karos a permis la réalisation de plus de 1 million de trajets partagés et ses utilisateurs effectuent la moitié de leurs déplacements domicile-travail, via l’application Karos

Et cette application Karos compte déjà 175.000 utilisateurs permanents et connait une croissance de 16% par mois depuis 2 ans !

Gilles GAIGNAULT