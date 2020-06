MOTOGP 2020 A JEREZ : PAS DE PUBLIC A HUIS CLOS … LOGIQUE COMME LA F1 ET LE FOOT!!!

Le conseil municipal de Jerez a annoncé qu’il n’y aura pas de public dans les tribunes lors des GP d’Espagne et d’Andalousie, prévus les 19 et 26 juillet, ainsi que pour le Superbike qui aura lieu le 2 août.

Enfin une mauvaise nouvelle pour ceux qui adorent avoir peur, je me fais traiter d’enfant optimiste et je l’assume sur tout ce que j’ai écrit depuis des lustres, mais en effet sur ce coup-là j’y ai cru et ni Dorna ni le gouvernement espagnol n’osent faire le geste.

Du coup revoilà d’ailleurs les arguments ressassés depuis trois mois par les gouvernements de l’Europe du Sud qui ont voulu résoudre le problème par la terreur et du coup n’ont rien géré du tout, on le voit dans le communiqué du jour.

«Le conseil municipal de Jerez, le gouvernement andalou et Dorna ont décidé à l’unanimité d’organiser les courses qui se tiendront à Jerez à huis clos . Plusieurs facteurs ont été analysés pour prendre la décision, y compris les limites de capacité, qui seraient réduites au tiers pour répondre aux exigences de sécurité et de prévention et aux mesures pour éviter de nouvelles infections du Covid-19. «

On comprend donc que le circuit n’a pas voulu se lancer dans les dépenses considérables d’un GP normal pour n’avoir le droit qu’à un spectateur sur trois…

« Les coûts de mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures d’accueil du public dans les circonstances actuelles ont été pris en compte, ce qui entraînerait un surcoût important pour l’organisation et le circuit ».

Trop cher pour une jauge réduite, voilà ce qui menace tout, voyages, transports, cinémas, concerts, festivals et bien sûr sports de masse.

« La continuité de la compétition, en évitant les concentrations et en projetant la meilleure image de Jerez, de la province de Cadix et de l’Andalousie dans ces événements sportifs importants » là c’est le pompon, le fait de rouler sans spectateurs va faire de la pub à l’Andalousie…

C’est comme quand une boîte fout la moitié de ses salariés au chomdu en appelant ça une mesure pour sauvegarder l’emploi…

Il est vrai que si l’épidémie est terminée, elle fait encore des sursautsv par endroits et on continue de gérer ça par la peur.

Cela dit, en effet, si Jerez paie toute la mise en place du public, de la circulation, des forces de l’ordre, du sanitaire pour recevoir 25 000 billets c’est d’entrée une énorme perte…

Quant à Dorna, ce qui l’intéresse, c’est que le championnat ait lieu et les droits TV qui vont avec puissent retomber.

Quitte en effet à perdre les 3 ou 4 millions de dollars de royalties des organisateurs de GP mais la TV rapporte beaucoup plus que ça !

Donc chez Dorna en fait, on s’en fout du public, si on fait les comptes avec et sans.

Bon, pour ceux qui sont abonnés aux TV en Français ou en Anglais tant mieux.

Pour les autres, un régal, vous aurez certes le résultat très vite sur les sites qui consacrent trois lignes à chaque course mais pour l’ambiance, vous lirez Autonewsinfo, un vrai régal !

Donc rendez vous la semaine qui précède le GP avec tout le monde, il y a en ce moment du roulage à Misano mais où seuls KTM et Aprilia sont venus avec les pilotes officiels parce qu’ils doivent déclarer leurs solutions en moteur et en aéro avant le 19 juillet.

Ce sont des équipes avec concessions, c’est-à-dire ans podiums en 2019, donc ils ont un délai supplémentaire pour ça, pour les autres, c’est gelé depuis longtemps.

Honda et Yamaha n’ont même pas fait le déplacement, Ducati et Suzuki ont envoyé leurs pilotes d’essais pour tester les pneus, le circuit vient d’être refait.

Bon, dommage pour les aficionados.

Heureusement qu’il y aura le bruit des motos, vous imaginez les trucs électriques qui roulent sans public ?

Mais Gilles Gaignault me rappelle que TOUS les événements à travers le monde qui redémarrent, le sont… TOUS à huis clos, sans spectateurs , le Foot, la F1 notamment, donc il est logique que les autorités Andalouses aient fait le même choix !

Jean Louis BERNARDELLI