EN ENDURANCE EUROPÉENNE DE L’ELMS, L’EQUIPE ALGRAVE ENGAGE LES FRANÇAIS LOIC DUVAL ET GABRIEL AUBRY!

Enfin alors que l’été s’annonce et débute, de bonnes nouvelles en ces périodes de morosité, conséquence de la pandémie du Coronavirus COVID-19, lequel a frappé le monde au début du printemps, stoppant tourtes activités et paralysant notamment le milieu des sports mécaniques totalement à l’arrêt !!!

Naturellement, l’épidémie va incontestablement laisser des traces à court, moyen et long terme, car l’économie internationale va devoir revoir ses plans et projets, les entreprises étant toutes durement touchées par trois mois d’inactivités totales et de ce fait, les actions de sponsoring, ne sont plus la priorité et vont bien sur en pâtir, non seulement cette année mais très certainement aussi les suivantes, la priorité des priorités restant avant tout de sauver les sociétés et ce avant de penser aux soutiens financiers du monde sportif, toutes disciplines confondues… Il faut pour bon nombre de chefs d’entreprises et d’hommes d’affaires contactés, sauver leurs entreprises et éviter la faillite…

C’est la raison pour laquelle, l’annonce ce mardi faite par l’écurie Portugaise Algarve Pro Racing, a de quoi nous ravir et nous donner le moral!!!

ALGARVE AVEC GOOD YEAR ET BRM

Le Team, confirme sa participation et sa présence pour la saison 2020 en Championnat d’Europe d’Endurance ELMS, et il nous informe qu’il a retenu et choisit le manufacturier Américain d’Akron, Goodyear comme partenaire de développement pour ses prototypes LMP2 et qu’il a également conclut un partenariat avec le fabricant de montres haut de gamme, la marque Française BRM

En tant que marque de pneumatiques, Goodyear posséde une longue histoire de collaboration avec certaines des meilleures équipes de course d’endurance, totalisant 14 succès remportés aux 24 Heures du Mans.

Après avoir effectué son grand retour dans la discipline, lors du Championnat du Monde d’Endurance WEC en 2019, Goodyear devient désormais un fournisseur de pneus dans le Championnat Européen de l’ ELMS, cette année.

Stewart Cox, Team Principal, du Team Algarve Pro Racing nous décrit le partenariat technique:

« Nous avons été étonnés par les efforts et le soutien que nous avons reçus de Goodyear. Pouvoir profiter de leur riche expérience dans le sport automobile de haut niveau est un immense honneur et j’espère que cela nous donnera un avantage lors des compétitions. » Et il ajoute : « Après avoir fait preuve d’un bon rythme et de confiance sur les dernières spécifications des pneus Goodyear tout au long des tests de pré-saison, nous attendons avec impatience le début de la saison.»

De son coté, Mike McGregor, le patron du département Tests et courses, chez Goodyear Racing, explique:

« Être en mesure de soutenir une équipe de haut niveau comme Algarve Pro Racing nous fournira de précieuses données sur les pneus et des commentaires qui nous aideront dans le développement et la progression de notre haute performance. Nos pneus de course devenant le seul fournisseur de la catégorie LMP2 de l’ELMS en 2021. C’est une étape logique. Avec une solide équipe de nouveaux pilotes cette saison, cette équipe possède une solide expérience.»

Pour sa part, Bernard Richards, le fondateur des montres B.R.M, indique, lui:

« Depuis la création de B.R.M Chronographes il y a seize ans, c’est la première fois que nous signons un partenariat aussi prestigieux dans l’European Le Mans Series. »

UNE SOLIDE EQUIPES DE PILOTES POUR 2020

Les pilotes Henning Enqvist, John Falb, Simon Trummer, Jon Lancaster et les deux Français Loïc Duval et Gabriel Aubry, formeront les deux équipages de trois pilotes et piloteront les deux Oreca 07 LMP2 tout au long de la saison ELMS 2020.

Le chevronné et très expérimenté Loïc Duval, ancien vainqueur des 24 Heures du Mans 2013 et Champion du monde d’endurance cette même année avec la grande équipe Audi, nous décrit les défis passionnants qui l’attendent:

« Je suis vraiment impatient de relever le défi, le niveau est vraiment élevé en ELMS, cela était évident au Mans l’an dernier lorsque les voitures de notre catégorie qui étaient en course se retrouvaient serrées contre les voitures du mondial WEC. Nous sommes prêts à gagner des courses et à nous battre pour remporter le Championnat cette année. »

L’autre pilote tricolore retenu, le jeune et rés prometteur Gabriel Aubry, enchaîne:

« Je suis très heureux de commencer cette saison en ELMS avec Algarve Pro. Après une introduction rapide à ce championnat de haut niveau en 2018, je suis enfin en mesure de concourir pour un championnat complet en 2020. Ce sera une occasion parfaite de continuer à travailler avec Goodyear en tant que fournisseur de pneus, à la fois pour mes programmes WEC et ELMS. Leur soutien sera essentiel dans notre performance avec les deux voitures cette année, et j’ai hâte de me remettre enfin sur la piste au Paul Ricard le mois prochain! »

Le circuit Varois accueillant la première des cinq manches du calendrier ELMS 2020, remanié et revu.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Antoine CAMBLOR – Jeff THIRY – Thierry COULIBALY – TEAM

LE NOUVEAU CALENDRIER 2020 DU CHAMPIONNAT D’EUROPE D’ENDURANCE DE L’ELMS

4 Heures du Castellet (France) : 19 Juillet

4 Heures de Spa-Francorchamps (Belgique) : 9 Août

4 Heures de Barcelone (Espagne) : 29 Août

4 Heures de Monza (Italie) : 11 Octobre

4 Heures de Portimao (Portugal) : 1 Novembre