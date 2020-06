ALESSANDRO ZANARDI RESTE TOUJOURS DANS UN ÉTAT CRITIQUE…

Alex Zanardi reste dans un état stable mais jugé encore grave après son accident de Vélo à Main survenu lors de la Compétition ‘Obiettivo tri colore, les médecins espérant évaluer les prochaines étapes de son traitement au cours des prochains jours.

L’ancien Pilote de Monoplaces en Formule 1 et aux USA. en Champcar devenu Indycar, l’Italien Alessandro Zanardi, âgé de 53 ans, rappelons-le, a été grièvement blessé à la tête dans un accident lors d’une course de Vélo à Main en Italie vendredi dernier 19 juin, après être entré en collision avec un véhicule sur la route.

Après avoir été transféré en hélicoptère à la Polyclinique Santa Maria alle Scotte de Sienne, Zanardi a subi trois heures d’opération en neurochirurgie et en chirurgie maxillo-faciale, liées aux blessures au visage, avant d’être placé dans un coma artificiel.

Un 1er bulletin officiel publié samedi matin par la Polyclinique Santa Maria alle Scotte indiquait que Zanardi avait été transféré aux soins intensifs, pour y être traité par le service chirurgie.

Ce lundi 22 juin, un communiqué donne des précisions :

«Le patient est intubé et soutenu par une ventilation artificielle alors que l’image neurologique reste sérieuse»

Le Dr. Giuseppe Olivieri, Chef de la Nneurochirurgie à l’Hôpital Santa Maria alle Scotte de Sienne (notre photo en ouverture article), s’était auparavant samedi déjà entretenu samedi avec les médias pour faire le point sur l’état de Zanardi.

«La condition d’Alex Zanardi est grave mais stable».

Lâchant :

«Il est arrivé ici avec un traumatisme crânien facial majeur, un visage brisé et un os frontal profondément fracturé. Les analyses sont bonnes, même si la situation reste tout de même toujours très grave.»

Avant de préciser :

«Nous ne verrons pas quel est son état neurologique jusqu’à ce qu’il se réveille, s’il se réveille. Un état grave signifie que c’est une situation où quelqu’un pourrait mourir. L’amélioration prend du temps dans ces cas.»

Et il ajoutait :

«Les virages pour le pire peuvent être soudains. L’opération s’est déroulée conformément au plan. C’est la situation initiale qui était très grave.»

Les commentaires du Docteur Olivieri ont été suivis d’une mise à jour officielle de la Polyclinique le lendemain, hier dimanche après-midi 21 juin :

«Zanardi a passé la nuit dans des conditions de stabilité cardio-respiratoire et métabolique et ses fonctions organiques sont adéquates. Il est toujours sous sédation, intubé et ventilé mécaniquement. La neuromonitoring en cours a montré une certaine stabilité, mais ce chiffre doit être pris avec prudence car le tableau neurologique reste sérieux. Les conditions actuelles de stabilité générale ne nous permettent toujours pas d’exclure la possibilité d’événements indésirables et, par conséquent, le patient reste toujours dans un pronostic réservé.»

Ce lundi 22 juin, une mise à jour officielle de la Polyclinique Santa Maria alle Scotte a encore indiqué et précisé :

«Les conditions cliniques restent inchangées dans les paramètres cardio-respiratoires et métaboliques tandis que le tableau neurologique reste grave. Le patient est constamment sous sédation, intubé et ventilé mécaniquement et le pronostic est confidentiel.»

Et on peut encore lire dans la conclusion :

«L’équipe multidisciplinaire qui prend soin de lui évaluera dans les prochains jours les actions diagnostiques et thérapeutiques à entreprendre.»

Pour l’heure donc, Alessandro Zanardi demeure donc toujours dans un état critique…

Gianpietro CERVONIA