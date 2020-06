LA FIA. ANNONCE NEUF RALLYES AU CALENDRIER MONDIAL DU WRC. 2021… SANS TOUR DE CORSE !

Alors que le Championnat du Monde des Rallyes WRC. 2020, est toujours à l‘arrêt, à la suite de la pandémie du Coronavirus COVID-19, qui a stoppé net tous les événements à travers le monde et que l’actuelle Saison 2020, tarde à redémarrer, une à une, les prochaines manches s’annulant et le calendrier de fin de Championnat, restant du coup à définir et en pointillé… la FIA. (Fédération Internationale Automobile) a dévoilé en cette fin de semaine, la liste temporaire comprenant pour l’instant, neuf épreuves retenues et inscrites au Calendrier 2021.

Y figurent, les Rallyes de Monte-Carlo (asphalte), de Suède (neige), du Portugal (terre), du Kenya (terre), de Finlande (terre), d’Espagne (asphalte), d’Italie (terre), du Japon (asphalte) et d’Australie (terre).

La FIA. indiquant et précisant que d’autres dates d’épreuves seront annoncées ultérieurement !

Comme on le constate et c’est lamentable, il n’y a toujours pas et comme en 2020 de Rallye de France, plus de Tour de Corse ! Bravo à la FFSA. … Rappelons encore, que ni le GP. de France de F1, de retour depuis 2018, ni les 24 Heures du Mans, ne sont des organisations de cette FFSA. devenue une coquille vide ! Qui n’organise plus rien. Même le Championnat de France GT4 a été confiée à un Promoteur privé, SRO.

Rappelons qu’à ce jour, samedi 20 juin 2020, cette année seules trois manches ont pu se dérouler (Monte Carlo-Suède-Mexique) et que trois épreuves de la Saison 2020, les Rallyes de Turquie (24-27 septembre), d’Allemagne (15-18 octobre) et du Japon (19-22 novembre) sont toujours maintenues.

Pour pallier à la défection des Organisateurs des Rallyes initialement prévus, la FIA. envisage du coup de les remplacer possiblement pour muscler son calendrier ‘peau de chagrin’, avec seulement six courses, par des épreuves typiquement Européennes et jusqu’alors inscrites au calendrier Européen.

Parmi elles, il se murmure que seraient candidats, les Rallyes d’Ypres en Belgique, du Valais en Suisse et de Lettonie.

Affaire à suivre…

Christian COLINET