MONDIAL SUPERBIKE WSBK 2020 : ‘HIC EST CALENDARIUM’.

Et oui, moi l’athée j’utilise un vocabulaire ecclésiastique parce que là encore, avoir un calendrier en Championnat du monde Superbike WSBK 2020 est un miracle, comme en MotoGP.

Ce qui n’empêchera pas L’Ulsterien Rea (photo d’ouverture) de gagner le titre pour la milliardième fois…

Voici donc ces dates, qui restent provisoires, puisque des gouvernements apeurés peuvent toujours reculer ! Il fut un temps (des Gaulois à De Gaulle) où reculer était une défaite, aujourd’hui … on s’en félicite à la TV!

Bof, je suis trop vieux pour changer le monde, alors je me laisse porter au fil de l’eau (croupie) du siècle en essayant de ne pas couler…

Voici donc l’eau qui coule pour le navire WSBK.

On rappelle que la discipline a déjà couru sa manche Australienne avant la paranoïa mondiale, on reprendra donc les armes fin juillet dans le sud de l’Espagne en Andalousie, à Jerez!

Ce calendrier montre quelles sont les séries (WSBK, SSP 600, SSP 300) qui sont acceptées sur tel ou tel circuit.

Du 31 juillet au 2 août exactement à Jérez, Il va faire bon en Andalousie en plein été, comme pour le MotoGP !

Le week end suivant, ce sera le Portugal, sur le très beau circuit de Portimao, au sud du pays en Algarve, a très éloigné de Jérez.

On enchaîne avec deux manches toujours en Espagne en Aragon, du 28 au 30 août et du 4 au 6 septembre.

Après cap au nord sur la Catalogne et le tracé de Catalunya à Montméo au nord de Barcelone, du 18 au 20 septembre, avant de rejoindre la France et le circuit Nivernais de Magny Cours, du 2 au 4 octobre.

Après c’est au calendrier mais dans le flou, l’Argentine possible du 9 au 11 octobre, Misano en Italie du 6 au 8 novembre, Donington Park en Grande Bretagne, on sait pas quand, Assen en Hollande et Losal au Qatar, non plus.

Enfin, quand il y a un début, il y a un chemin…

J’adapte de façon un peu libre ce formidable proverbe anglais, repris entre autres par le formidable alpiniste qu’était Mummery. « Where there is a will there is a way… » Là où il y a une volonté il y a un chemin…

Jean Louis BERNARDELLI