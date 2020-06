DES NOUVELLES INQUIÉTANTES D’ALESSANDRO ZANARDI APRÉS SON GRAVE ACCIDENT DE CE VENDREDI 19 JUIN 2020

A la suite de son grave accident de la circulation survenu à 17 Heures 15, ce vendredi 19 juin 2020, prés de son domicile de Pienza dans le Val d’Orcia en Italie, situé dans la région de la Toscane entre Sienne et Florence lors de la Obiettivo tricolore, Alessandro Zanardi, l’ancien pilote et Champion Olympique Handisport, a été héliporté dans un état jugé critique, vers l’hôpital de Sienne.

En début de soirée à 21 Heures 35′, les premiéres informations ont été communiquées par le corps médical de la polyclinique Santa Maria alla Scotte de Sienne, et par le Professeur Fransesco Bova:

« L’intervention neurochirurgicale et maxillo-faciale qu’il a subie à cause de la sérieuse blessure en question a débuté peu après 19heures et s’est achevée à 21heures30. Le patient a été transféré en soins intensifs avec un pronostic réservé. Son état est très sérieux »

Ce vendredi BMW venait d’annoncer qu’Alessandro Zanardi retrouverait le volant d’une BMW M6 GT3 managé par Roberto Ravaglia pour la dernière course d’endurance du Championnat d’Italie GT 2020 programmée à Monza et ce aux côtés de son compatriote Stefano Comandini et de l’Allemand Marius Zug.

Zanardi qui avait lâché ce matin: « J’ai vraiment hâte de reprendre le volant de la BMW M6 GT3».

Gianpitro CERVONIA

Photos : TEAM