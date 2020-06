RENÉ RAST LE DOUBLE CHAMPION EN TITRE CONCLUT EN TÈTE LES TESTS DU DTM 2020 AU NÜRBURGRING

C’est le double Champion en titre sacré en 2018 et 2019, le pilote Allemand René Rast, qui a clôturé la dernière journée des tests DTM, organisés au Nürburgring des que le confinement a été levé.

Le pilote Audi, sur le circuit ‘Sprint’ qui développe 3629 mètres, a signé un chrono de 1’19 « 028, lors de cette ultime journée d’essais.

Mais ce n’est pas la meilleure référence de la semaine, étant donné que Ferdinand Habsburg à l’occasion de la 3éme journée la veille avait réalisé la meilleure performance de la semaine avec 1’18 » 911 qui reste donc le temps de référence, obtenu au volant de l’Audi de l’équipe Belge WRT.

Pour ce dernier roulage, l’Autrichien n’a tourné que dans l’après-midi et a été le plus lent avec 1’21 « 134, signe d’un programme de travail différent, ne cherchant nullement le chrono…

Rast précède les BMW de Timo Glock et de Jonathan Aberdein qui décrochent les deuxième et troisième rangs, respectivement à 0.165 et 0.202. Ce trio le plus rapide en piste, s’est montré également le plus assidu sur la piste, avec respectivement 165, 161 et 166 tours couverts.

Mais l’homme qui a été le plus présent de ces tests, demeure Mike ‘Rocky’ Rockenfeller, qui a bouclé la bagatelle de … 569 tours au cours de ce roulage de reprise ! Quatrième temps du jour, à 0.258

Le pilote de l’équipe Phoenix a en effet dû surmonter et pallier les difficultés de son partenaire le Français Loïc Duval, ce dernier souffrant d’une fracture de la clavicule récemment contractée.

Toutefois l’ancien vainqueur des 24 Heures du Mans et Champion du monde d’endurance cette même année, en 2013, ce dernier jour, a réussi à prendre le volant pendant 39 tours dans l’après-midi.

A retenir encore que le Polonais Robert Kubica, au volant de la BMW M4 de l’écurie Française ART Grand Prix et qui débarque d’une saison de retour en F1 avec le Team Williams, a lui aussi énormément roulé.

Le Polonais réalise le huitième temps au total de la journée, pointant à moins de 5 dixièmes de Rast. Et avec 541 tours au compteur au total, seul Rockenfeller a plus tourné.

En action également ce qui a été une ‘surpris, Harrison Newey ! Le Britannique, fils du directeur technique de l’équipe Red Bull en F1, Adrian Neway, a été testé par le WRT de Vincent Vosse pour piloter la deuxième RS5 disponible, compte tenu de l’absence d’Ed Jones qui n’a pas pu rejoindre l’Allemagne en raison de blocages sur les vols après le Coronavirus.

Newey junior, vu en 2019 en monoplace en Super Formula au lointain Japon mais qui désire désormais se consacrer aux voitures couvertes, n’a pas du tout déçu, battant même son équipier, Fabio Scherer, mais selon les infos, sa présence d’aujourd’hui, était ponctuelle !

Peter SOWL

Photos : DTM et TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA DERNIÈRE JOURNÉE DES TESTS DTM AU NÜRBURGRING

1 – Rene Rast (Audi) – Rosberg – 1’19″028 – 165 tours

2 – Timo Glock (BMW) – 1’19″193 – 161

3 – Jonathan Aberdein (BMW) – 1’19″230 – 166

4 – Mike Rockenfeller (Audi) – Phoenix – 1’19″286 – 82

5 – Robin Frijns (Audi) – Abt – 1’19″375 – 80

6 – Nico Muller (Audi) – Abt – 1’19″428 – 94

7 – Lucas Auer (BMW) – RMR – 1’19″476 – 154

8 – Robert Kubica (BMW) – ART GP – 1’19″493 – 146

9 – Harrison Newey (Audi) – WRT – 1’19″761 – 140

10 – Loic Duval (Audi) – Phoenix – 1’20″045 – 39

11 – Fabio Scherer (Audi) – WRT – 1’20″401 – 66

12 – Ferdinand von Habsburg (Audi) – WRT – 1’21″134 – 84

13 – Philipp Eng (BMW) – RBM – Pas de chrono – 6