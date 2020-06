GOODWOOD ANNULE SES ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES 2020.

Comme tous les autres grands événements historiques prévus en 2020 et notamment Le Mans Classic et le Concours d’Élégance de Chantilly, les Organisateurs des sublimes rassemblements, que sont annuellement le Festival of Speed et le Revival, de Goodwood, dans la Propriété de Lord March, viennent à leur tour de les annuler et ce naturellement pour cause de pandémie du Coronavirus COVID-19 !

Dans un communiqué, le Duc de Richmond and Gordon, explique :

«Le défi auquel nous sommes confrontés aujourd’hui est très différent, mais peut-être encore plus grave, car il menace l’avenir de l’ensemble du domaine.»

Et il précise surtout :

«Rassembler les passionnés pour leur faire profiter des choses qu’ils aiment est fondamental dans tout ce que nous faisons ici à Goodwood, donc la distanciation sociale aurait un impact catastrophique sur tous les aspects de nos événements. C’est une période inquiétante, face à laquelle nous faisons ce que nous pouvons pour assurer un avenir à nos événements.»

Avant d’ajouter :

«Goodwood a toujours été fier de proposer les expériences de sports mécaniques les plus incroyables et, pour ce faire, les clients, les pilotes, les membres des équipes, les bénévoles et le personnel doivent rester en bonne santé.»

Et il conclut :

« Du fait de l’incertitude de l’évolution de la pandémie sur le coronavirus, nous n’avons d’autre choix que de reporter notre Festival.



John ROWBERG