FIN DE SAISON 100% ALLEMANDE À BERLIN POUR LE CHAMPIONNAT DES MONOPLACES DE LA FORMULE e.

La FIA. et le promoteur du Championnat des Monoplaces de la Formule e, ont bien confirmé ce mercredi 17 juin, les rumeurs entendues ces derniers jours concernant la reprise de la discipline et la fin de saison 2019-2020 ‘100% allemande’, avec trois meetings comprenant chacun deux courses sur la piste de l’aéroport de Tempelhof, à Berlin.

La saison 2019-2020 de la Formule e va donc reprendre et se terminer sur l’Aéroport de Tempelhof à Berlin en Allemagne, avec trois épreuves de deux courses et ce en dix jours entre le 5 et le 13 août prochain !

Pour redémarrer suite à la pandémie du coronavirus COVID-19, et pour pallier aux restrictions des déplacements, un peu partout à travers le monde, la FIA. et les Organisateurs de la Formule e, ont donc choisi et décidé de regrouper l’ensemble du plateau de la série 100% électrique en un même et unique lieu, autorisant plusieurs configurations de piste pour les pilotes.

Les trois manches (5-6 août, 8-9 août et 12-13 août) auront effectivement une configuration différente !

Bien sûr, pour respecter les consignes gouvernementales actuellement en vigueur, toutes les courses se dérouleront à huis clos, sans public.

Rappelons que le Portugais António Félix da Costa de l’équipe DS Techeetah, occupe le commandement au Classement général provisoire des Pilotes avec 11 points d’avance sur le Néo-Zélandais Mithc Evans du Team Jaguar Racing.

Le double Champion en titre, le Français Jean-Éric Vergne, occupant le huitième rang.

François LEROUX