MOTOGP 2020 : DES PASSE-DROITS PRÉVUS POUR LES PHOTOGRAPHES DANS LE PADDOCK CONFINÉ!

Je l’écris depuis des semaines, je connais trop ce métier pour savoir que pour arriver à leurs fins, les journalistes et leurs indispensables compéres photographes, sont prêts à tout…

Et ça tombe bien, puisqu’en face … on a besoin d’eux!!! Et ce malgré le prétendu… HUIS CLOS!!!!

Sur un sport aussi populaire que le MotoGP, ils sont nombreux, témoin cette photo d’ouverture prise lors du Dutch GP, à Assen en 2017.

Sur les GP un passe (un laissez passer) est déjà un sésame, désormais en cette année 2020 frappée par la pandémie inattendue du Coronavirus, ça va devenir un privilège … façon ‘ancien régime !

Mon rédacteur-en-chef, Gilles Gaignault (fondateur il y a 12 ans de ce site Autonewsinfo en octobre 2008), qui a été responsable de la communication sur les Grands Prix de la F1, durant des années, en a vu passer des bobards de gens indispensables… Surtout à leurs yeux, c’est très susceptible un journaliste.

J’imagine qu’il pourrait naturellement en raconter des vertes et des pas mûres, sur sa période et ses années FIA- FISA!!!

Quand on a chiffré le nombre de gens minimal du paddock d’un MotoGP confiné, saison 2020 donc, il oscillait au début entre 1300 et 1400 personnes (une petite marge ça fait du bien à tout le monde !).

Je savais bien que la guerre allait commencer pour faire comprendre qu’un tel ou untel, se sent irremplaçable sur les circuits. Le nombre est d’ailleurs passé assez vite… à 1600 récemment.

Donc décision pour le paddock confiné, enfin au début : Pas de journalistes ni non plus de photographes, sauf ceux de la TV, qui elle paie des droits colossaux pour retransmettre les GP…

Donc quand on paie et à prix d’or, on est en effet indispensable, surtout une année de vaches maigres.

Maintenant, on a compté quarante personnes pour la TV, ce qui me semble fort peu, mes souvenirs de direct pour TF1, sur les petits GP où l’on n’emmenait que le minimum de personnes c’était 15 à 25… 40 personnes ce doit être l’effectif de MotoGP TV qui donne son signal à toutes les TV qui retransmettent, les chaînes riches ajoutent un journaliste supplémentaire dans le stand avec une caméra de plus. Dite « HF ».

Bref le compte n’est pas bon.

Vu qu’il y a un paquet de TV qui transmettent, tout le monde va râler, que ce n’est pas possible de bosser avec si peu de monde !

J’en reviens à la F1 où pour chaque chaîne, l’élément le plus important du groupe n’était pas le/les commentateurs … mais le mec qui fabriquait les faux passes pour que l‘on puisse bosser dans de bonnes conditions!!!

Bref, ça va être une sacrée foire d’empoigne…

Parce que la presse internet et papier fait beaucoup plus d’audience cumulée que toutes les TV!

Et que cette presse a besoin de photos.

On reprend, les équipes Moto3 et Moto2 peuvent amener 12 personnes, en MotoGP c’est 45 personnes pour les teams officiels, 25 dans les écuries privées.

Donc les invités habituels, les membres de la famille, les sponsors, les journalistes sont priés de rester à la maison.

Ce qui me fait hurler de rire parce qu’en période de restriction, ce sera encore plus honorifique sur l’échelle sociale de la notoriété de passer à travers les mailles !

Et puis un sponsor c’est sacré on imagine vraiment refuser le passage de ceux qui permettent aux écuries de vivre ?

J’ai lu récemment des chiffres approximatifs sur les budgets des teams et les sommes apportées par les gros sponsors.

Ce qui donne la bagatelle de … 70 millions d’€ de budget pour Honda, 50 pour Ducati et Yamaha, 30 pour Suzuki et KTM, 20 pour Aprilia.

En sponsoring, les géants que sont Repsol et Marlboro lâchent environ quinze millions de dollars par an. On les mettra vraiment dehors ?

Pas non plus de pilotes en wild card cette saisn à cause de ce COVID-19, on ne verra donc pas Jorge Lorenzo rouler en GP cette année.

Du coup, on a beaucoup testé le système de la vidéo conférence, et cela va se généraliser (en ce moment, les lancements de motos sur le marché se font comme ça, plus cheap tu peux pas…) l’inconvénient bien sûr est que le monde entier aura la même info sous la même forme…

On a pensé aussi aux photographes, tant il est vrai que la presse écrite, papier ou internet, est la base même de l’image de la compète, une belle photo en dit plus que quarante lignes de texte…

Et il se dit que l’on va donner dix autorisations supplémentaires pour la photo, sans compter ceux de Dorna dont le monde entier reprend les images.

On privilégiera donc ceux qui bossent pour le plus grand nombre.

Les mecs (et les nanas, la photographie de sport est loin d’être un monopole masculin) vont se pointer avec des attestations de journaux différents longs comme un jour sans pain, sans compter les grandes agences officielles comme Getty.

Bref ça va être le bazar et ce sera très amusant de voir qui est passé par le trou de souris…

Mais entre nous je trouve ça très bien que mes confrères photographes puissent continuer a travailler, sans eux nous sommes morts!

Au fait, il me vient une peur là… On va aussi supprimer les sublimes grid-girls ?

Oh nooooooon !

Jean Louis BERNARDELLI