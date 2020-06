MOTOGP 2020 : LIN JARVIS A PEUR DE SE RETROUVER SANS SES INGÉS JAPONAIS

En effet, le team manager de Yamaha factory a donné un entretien à nos confrères de Speedweek pour expliquer que pour l’instant ses ingés japonais et australiens ne sont pas en Europe.

Ils ne peuvent pas sortir de leur pays vers l’Europe et ne peuvent pas y rentrer sans les fameux quinze jours d’isolement.

Ce qui est d’autant plus insupportable que cette année, le MotoGP est en mode « Continental Circus » le calendrier prévu est strictement européen avec des options très évasives sur deux GP en Extrême Orient, en Malaise et en Thaïlande.

En plus des interdictions japonaises, il y a le protocole interne à Yamaha qui est encore plus strict et qui interdit aux ingés en question de bouger dans le pays !

Mais, dit Jarvis, si les Japonais les laissent sortir, Yamaha suivra.

Pour l’Australie, le problème est quasiment réglé, l’administration prévoit des vises de sortie pour les besoins professionnels importants, pour le Japon, pour l’instant, pas de signes.

Selon certains confrères, Lin Jarvis aurait menacé de ne pas faire courir ses motos si ses ingés japonais sont retenus à la maison, en fait il a juste dit que ce serait difficile de faire face… Pas la même chose…

Il a surtout dit que sans ses ingés japonais, cela donnerait un gros avantage aux teams européens, bref il a les foies de Ducati. Il n’a pas dit, mais un garçon comme lui a bien du s’en apercevoir, que le staff de Quartararo est quasiment entièrement européen et que son horrible cauchemar, les motos satellites devant ses motos officielles serait une fois de plus insupportable…

Bon, il faut voir les choses de façon un peu surélevée.

Quand la ministre espagnole du tourisme avait annoncé la fermeture du pays jusque fin septembre, mes confrères en avaient fait tout un plat, j’avais alors affirmé que l’Espagne ne pouvait pas se fermer au tourisme, qui représente dans le pays plus de deux millions d’emplois et plus d’un dixième du PIB !

L’Espagne a finalement annoncé l’ouverture de ses frontières début juillet (tiens tiens..) la date a encore été avancée de huit jours parce que la situation est saine.

Qui plus est la région d’Andalousie où l’on doit commencer (Jerez) a été l’une des moins touchées du pays par l’épidémie.

Il se passera la même chose au Japon, pour d’autres raisons, j’y reviendrai.

On se dit que comme tout est gelé jusqu’à fin 2021, les ingénieurs ont passé l’hiver à se tourner les pouces et n’auront pas à ouvrir la boîte à idées avant un an…

Faux, aux derniers essais du Qatar, il est apparu, chez Honda et Yamaha, des tas de choses à régler sur les motos, sans toucher ni aux spécifications moteur ni aux systèmes aéros mais il y a tout le reste et aucune modif n’a pu être faite !

Après les essais du Qatar, les caisses des motos sont rentrées direct en Espagne par vols cargos et les ingés japonais en question n’ont toujours pas touché leurs jouets depuis des mois !

Il y aura donc un boulot colossal de mise au point, il est même prévu des essais à Jerez avant le GP pour permettre aux pilotes de se dérouiller et aux ingés de commencer à bosser selon le programme prévu à la fin du Qatar !

Mais sérieusement, comme dans le cas du tourisme espagnol, peut-on imaginer que la moto, qui est une fierté nationale au Japon et une activité très positive pour l’emploi et les finances publiques soit vraiment… bridée à ce point ? (Ouaf !)

Il est évident que les ingés japonais pourront sortir, pas seulement ceux de Yamaha d’ailleurs, mais aussi de Honda et Suzuki (ils ont des sièges course en Espagne et en Italie mais les grosses pointures sont japonais) mais il est vrai que ça tarde un peu et Jarvis a lancé une sorte de pavé dans la mare.

Mais encore une fois, rouler sans eux est possible mais Ducati et Quartararo ont tout leur personnel sous la main, le vrai motif de la gueulante poussée par Lin Jarvis est d’abord là…

Jean Louis BERNARDELLI