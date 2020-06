NAISSANCE DU PROGRAMME DE DÉTECTION PAR LA FIA ET FERRARI, DES JEUNES TALENTS FÉMININES …

Le Circuit Paul Ricard accueillera le nouveau programme de détection de jeunes talents de la FIA : « FIA Girls on track »

Désormais lieu incontournable de la détection des jeunes pilotes avec la Winfield Racing School, l’Ecole Française de Karting et le Volant GTDRIVE, le Circuit Français du Paul Ricard, accueillera sur ses pistes un tout nouveau programme labellisé FIA, le « Girls on Track – Rising Stars ».

De jeunes pilotes féminines seront sélectionnées par Ferrari pour devenir les premières femmes pilotes professionnelles de l’écurie italienne dans le cadre du programme organisé par la Commission FIA Women in Motorsport. Les sélections finales auront lieu au Circuit Paul Ricard en octobre et novembre.

La FIA et la Commission « Women in Motorsport » lancent « FIA Girls on Track – Rising Stars », un nouveau projet innovant pour détecter et nourrir le pilotage féminin de demain.

Le projet, en association avec la Scuderia Ferrari, aura pour but d’identifier les pilotes féminines entre 12 et 16 ans à travers le monde et de les aider à se lancer dans une carrière professionnelle en sport automobile dès leur plus jeune âge.

En collaboration avec la célèbre « Ferrari Driver Academy », un programme de quatre ans permettra de récompenser deux pilotes qui pourront potentiellement rejoindre Ferrari pour une saison dans le Championnat FIA de Formule 4.

En tant que présidente de la Commission FIA Women in Motorsport, la pilote Française Michèle Mouton (vice-championne du monde des rallyes 1982) commente le projet :

« FIA Girls on Track – Rising Stars est une incroyable avancée dans le sport. Avec nos partenaires (Pirelli et Ferrari), nous avons une opportunité concrète de trouver, développer et soutenir les jeunes pilotes féminines. Notre collaboration avec Ferrari pour plusieurs années est une superbe reconnaissance du travail que nous avons mené depuis les dix dernières années au sein de notre commission. Ce sera un moment historique pour « Women in Motorsport. »

Le programme « FIA Girls on Track – Rising Stars » a déjà débuté avec une sélection mondiale à travers les autorités sportives nationales de la FIA (ASN), qui ont nominé de jeunes pilotes possédant une expérience de courses nationales et internationales.

Vingt pilotes sur cinq continents ont déjà été sélectionnées et seront invitées à s’affronter en octobre lors d’un événement organisé par la Winfield Racing School, la célèbre école de pilotage basée au Circuit Paul Ricard, qui a révélé bon nombre de champions entre 1970 et 1990.

Par la suite, douze pilotes seront sélectionnées pour participer à deux différents workshops de karting et Formule 4 en octobre et novembre sur le Circuit Paul Ricard. Seulement quatre pilotes partiront à Maranello pour un entraînement d’une semaine à la Ferrari Driver Academy en novembre. L’académie coachera les jeunes filles sur les différents aspects de la préparation personnelle et la technique du pilotage mais les préparera aussi au domaine économique du sport et au monde des medias.

La meilleure des quatre pilotes pourrait décrocher un contrat d’un an pour rejoindre le programme de la Ferrari Driver Academy pour la saison 2021 de Formule 4 FIA. La toute première pilote Ferrari pourrait se voir prolonger son contrat une année supplémentaire par l’écurie et courir également en 2022.

Et comme il s’agit d’un programme sur quatre ans, un deuxième talent féminin sera sélectionné à nouveau en 2021 parmi les ASN de la FIA sur le même process, avec pour résultat une deuxième pilote décrochant sa place pour la Ferrari Driver Academy.

Il s’agit d’une belle initiative qui vient aprés la création en 2019 du Championnat des monoplaces 100% féminin de la W Séries, remporté par la Britannique Jamie CHADWICK

Gilles GAIGNAULT

Photos : Bernard BAKALIAN – CIRCUIT – W SERIES