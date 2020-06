MOTOGP 2021 : ROSSI REVIENT, ROSSI REVIENT !

J’ai emprunté mon titre (et légèrement écorné) une chanson du film culte « La vie est un long fleuve tranquille» de Chatiliez, c’est une honte mais j’assume…

Bref, Valentino Rossi, qui courra évidemment ce qu’il reste de la saison 2020 sur sa moto officielle du team Yamaha reviendra en 2021, on se demandait en effet si le fait de se voir attribuer un guidon dans un team satellite (Petronas) ne lui serait pas insupportable…

Seulement voilà, Yamaha, qui « pilote » aussi son team satellite, tenait absolument à ce que Rossi reste dans le la famille Yamaha en 2021.

Pour des raisons sportives, Valentino Rossi peut encore se battre devant et Yamaha affronte 2021 avec une armada certes non invincible mais extrêmement puissante.

Il est cela dit hautement probable qu’il s’est fait à l’idée qu’il ne décrochera pas ce fameux 10ème titre, qui lui a d’ailleurs été volé sur le tapis vert par la FIM en 2015 !

Mais Rossi est mondialement connu même en dehors de la moto, il est enfin un vendeur phénoménal en Asie et la compète c’est fait pour vendre des motos !

D’une part, Lin Jarvis, le team manager de Yamaha usine, a fait de longs développements dans la presse sur le fait que ce serait absurde que Rossi parte à la fin d’une saison tronquée, que l’on sait bien qu’il va arrêter un jour mais que fin 2020 n’était pas bonne date.

Et puis Valentino Rossi a fait savoir qu’il avait toujours envie de rouler, donc son agent et Petronas ont commencé à discuter, on imagine le niveau de la négo, quand il s’agit du pilote le plus célèbre au monde !

Rossi veut venir avec les gars de son team, Petronas ne veut pas dézinguer son équipe technique cela dit il est fort probable que Fabio Quartararo va monter en team usine (à la place de Rossi) avec son équipe, donc le stand sera vide…

Et puis Yamaha a beaucoup, disons… insisté, auprès du pétrolier Petronas, pour que l’affaire se fasse, promettant à Rossi une moto d’usine identique à celles que piloteront Fabio Quartararo et Maverick Vinales en 2021.

Bon ces trucs là prennent infiniment plus de temps à se confirmer qu’a se savoir, les avocats vont moins vite que les journalistes, je parle des vrais, ceux qui ne recopient pas les réseaux sociaux ou à la virgule près des papiers passés ailleurs que chez eux, les faux que j’appelle les journalistes/revue de presse…

Donc on cherchait, Valentino Rossi a juste dit qu’il voulait continuer, pas qu’il continuait…

Or il ya un mec qui sait tout de Valentino parce qu’il est son complice depuis l’enfance…

GRAZIE UCCIO !

Un mec qui est tellement important dans la bande que lorsque Marc Marquez, après un passage musclé, est allé s’excuser au stand de Rossi, il a été viré limite coup de pied au c… par ce pote de Rossi !

Il s’appelle … Alessio Salucci, il est surnommé « Uccio », il fait tout dans le stand pour que Rossi soit traité comme un prince.

Il lui est même arrivé de partager le volant avec Rossi quand il fait ses rallyes automobiles en hiver, c’est dire que c’est l’entente absolue.

Or Uccio a un avantage, il est beaucoup plus bavard que les avocats et les team managers et ses dernières déclarations à ses potes journalistes italiens vont dans un sens qui fait plaisir, qui donne même un frisson de bonheur.

Valentino Rossi roulera donc avec l’équipe Yamaha Petronas et son ami Morbidelli, avec lequel il s’entraîne aux glissades sur terre au ranch de Rossi à Tavullia.

Tavullia qui est évidemment le village où Rossi et Uccio habitent !

Uccio est formel à 99% dit il, il sait que dans toute affaire conclue il y a toujours 1% de chances que ça foire au dernier moment, avant la signature…

Mais voilà, la confirmation, selon Uccio, arrivera d’ici une dizaine de jours, bien avant le premier GP de l’année qui on le rappelle doit avoir lieu le 19 juillet, a huis clos sans spectateurs, dans lesud de l’Espagne en Andalousie à Jerez.

Uccio a également évoqué l’affaire du passage de Pol Espargaro chez Honda, il pense que Honda a sûrement ses raisons mais bottant en touche en disant qu’il faut poser la question à Alberto Puig, le team manager du HRC.

Nous avons déjà évoqué ce quasi limogeage du jeune frère de Marc Marquez en 2021 avant d’avoir roulé un seul GP, il courra quand même sur la moto officielle Honda en 2020… Il est évident que même un mec aussi gaffeur que Puig n’aurait jamais pris cette décisions sans l’aval absolu des grands décideurs de chez Honda, mais c’est une autre histoire, Alex Marquez a encore le temps de se faire un nom.

Valentino Rossi, lui, trace son chemin de gloire…

CHRISTOPHE GUYOT NEWS

Christophe Guyot m’a appelé et vous remercie tous des messages de solidarité qui lui ont été adressés y compris par ceux d’entre vous qui ne le connaissent pas perso.

Il a été opéré de la cheville mais il ne pense qu’à un truc, Jules Cluzel tentera en principe la semaine prochaine de battre le record absolu de Carole et surtout de descendre en dessous de la minute, chose qui n’a jamais été réalisée par qui que ce soit…

On lâche rien!

Jean Louis BERNARDELLI