L’EQUIPE BYKOLLES BURST ESPORT EN POLE POSITION DES 24 HEURES DU MANS VIRTUELLES

Ce vendredi 12 juin 2020, on a assisté à une grande première avec la session des qualifications des 24 Heures du Mans virtuelles.

Et on a eu droit à une surprise avec la pole obtenue par l’équipage de l’équipe byKolles Burst Esport qui a décroché la pole position de ces 24 Heures du Mans Virtuelles, une épreuve inédite d’endurance esports, qui rassemble ce week-end pilotes professionnels venus de diverses disciplines (endurance mais aussi Formule 1, Formule e et Indycar) et experts du esports, qui se dispute ce week end, des 13 et 14 juin, à la date initialement prévue pour la 88 éme édition des 24 Heures du Mans, course reportée les 19 et 20 septembre et ce en raison de la pandémie du Coronavirus COVID-19.

Dans l’autre catégorie, celle des GTE, la pole position revient à l’une des Porsche, la N°93 de l’équipage Tandy-Güven-Rogers-Ostgaard.

Deux sessions de vingt minutes, la première pour les trente voitures de la catégorie proto LMP, la seconde pour les vingt voitures de la catégorie GTE, ont donc permis d’établir la grille de départ de cette compétition inédite, de la première édition des 24 Heures du Mans Virtuelles.

En proto LMP, l’équipage ByKolles–Burst Esport signe donc le temps de référence synonyme de pole position, avec un chrono de 3’23’’380, réalisé par le simracer, le pilote Slovéne Jernej Simoncic sur l’Oreca 07 LMP2 N°4.

Lequel avec ses partenaires Dillmann-Guerrieri-Simoncic-Pedersen s’élancera ce samedi 13 juin à 15 heures depuis la pole position, sous les ordres du starter officiel, le célèbre basketteur Tony Parker.

Dans cette catégorie des protos, a noter le 5éme chrono de la voiture du pilote de F1, Max Verstappen, le 11éme de la voiture des Panis père et fils, le 13ème chrono de l’équipage de Fernando Alonso et le 19ème de la voiture pilotée notamment par Pierre Gasly et Jean-Eric Vergne.

On retiendra encore que Les deux Toyota officielles obtiennent les 17éme et 18éme temps.

En GTE, la pole position revient donc à la Porsche N°93, avec un temps de 3’46 »550 obtenu pour le pilote esports, Joshua Rogers. Voiture officielle Porsche Esports Team qu’il partage avec Nick Tandy un ancien vainqueur du Mans, le Turc Ayhancan Güven, le double Champion de France en titre de la Porsche Carrera Cup et Ostgaard.

Précisons le 9éme temps de l’équipage de la Ferrrari N°52 avec entre autres le pilote officile de la Scuderi en GP, Charles Leclerc, et le 19ème chrono de la Ferrari N°54 de la formation Strong Together soutenue par la Princesse Charlène de Monaco.

Rappelons enfin que 50 voitures sont engagées, avec 200 pilotes de 37 nationalités différentes, pour cette épreuve pionnière sur simulateur de 24 Heures sur le grand circuit du Mans, s’annonce.

Rendez-vous, pour la mise en grille ce samedi, à 14h30. Pour une course, une vraie esport dont le départ sera donné à 15 heures!

Gilles GAIGNAULT