YAMAHA FÊTE SES SOIXANTE CINQ ANS ! LA GRANDE HISTOIRE…

C’est marrant en écrivant il y a quelques jours un papier sur l’arrivée de l’événement «Charade Heroes Acte II», je me suis aperçu que Christian Sarron, qui doit une grande partie de sa carrière à Yamaha, avait lui aussi 65 ans, ils sont nés la même année !

Stéphane Peterhansel est plus jeune, autre héros de la marque, 6 victoires au Dakar, je l’ai publié en ouverture de papier parce que ce mec m’a fait frémir de bonheur…

L’anniversaire sera donc le 1er juillet et à cette occasion, il est créé une rubrique «À propos de Yamaha» sur le Site Internet de Yamaha.

Les différents contenus traitent événements internationaux, européens ou français, commémorent des faits marquants de l’histoire de la marque dite «Aux Diapasons».

C’est plus tard, en 1955, que sous la direction de Genichi Kawakami, l’entreprise commence à fabriquer des motos.

Yamaha Motors est une entreprise créatrice de «Kando*», on y reviendra, un concept très exotique… L’image de marque de la boîte est la sensation, la vie plus marrante avec que sans, la compète et des motos ou scooters révolutionnaires.

‘Compète’ ?

Rien qu’en y pensant, je revois évidement Sarron, mais aussi Phil Read, qui a du être parmi les premiers à titrer la marque en vitesse, le regretté Finlandais Jarno Saarinen, mort en course lors du GP d’Italie à Monza en 1973, naturellement le roi Giacomo Agostini et bien sûr les Américains;, Kenny Roberts, Eddie Lawson, Wayne Rainey, sans oublier plus récemment le Français Olivier Jacque en 250cc en 2000, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo…

J’en oublie forcément, mais là je suis dans l’inoubliable…

J’ajoute à titre ‘perso’ Jean Louis Tournadre qui est un pote (sacré en 250 en 1982) qui a roulé sous les couleurs d’une boîte, Primagaz, dont l’image sportive était portée par un mec immense, Jacques Petitjean, qui était d’une civilité exquise et appelait même ses amis les plus proches «cher ami»…

Et on finit bien sûr le tableau légendaire avec nos deux héros français, Fabio Quartararo et Johan Zarco, qui ont tous deux révolutionné le MotoGP dès leur premier année avec Yamaha…

En Endurance, on se souviendra évidemment des titres mondiaux du GMT 94 Yamaha, dont nous avons annoncé hier que le boss, Christophe Guyot, s’était blessé à moto sur le circuit Carole.

En tout terrain, le cross a vu Jacky Vimond décrocher le premier titre français en 250, Romain Febvre le premier titre 500/MXGP.

Et une flopée de titres mondiaux avec Mikkola, Laporte, Van den Berck, Stefan Everts, Yves de Maria, Cairoli…

Et un paquet de victoires au Dakar, au Touquet, les grandes classiques de la moto TT.

YAMAHA, DES MOTOS RÉVOLUTIONNAIRES

Le trial, mon premier amour de Journaliste, a vu l’arrivée de la fameuse TY, la moto la plus vendue dans le monde dans cette discipline, conçue par le pilote Mick Andrews, immense star de la discipline et le Français Christian Rayer.

Bon, il y a plein d’autres champions, sachez simplement qu’en GP/MOTOGP de vitesse, Yamaha en est à 504 victoires !

Côté motos, il y a des fantasmes et des extases dans quasiment toutes les marques mais j’ai peut-être un faible pour Yamaha car ma première moto a été une AT1 achetée chez Zone 6 et c’est par ce biais que j’ai connu les gens de Moto Verte, une de mes 1001 vies.

Ensuite, je vais en oublier et j’en demande pardon à genoux aux adorateurs frustrés, mais ma première vie dans la Moto est en TT, les grands souvenirs révolutionnaires, sont la XT 500 qui donnera envie de voyager et la Ténéré 600 qui permettra de gagner le Dakar.

Personne n’a oublié le véritable coup de poing dans la g… qu’a été le VMAX…

L’homme qui a créé Yamaha en France est Jean Claude Olivier, alias JCO, une vraie star, homme d’affaire ingénieux, ami fidèle, adorateur de la ‘Moto’ et pilote émérite.

Pour la sortie de la moto, il avait piloté lui-même l’engin pour faire un beau wheeling, photo restée très célèbre.

Plus récemment, Yamaha fait un carton commercial avec le maxi scooter TMAX, qui a tous les atouts d’une moto et tous ceux d’un scooter, l’idée était évidente restait à la dessiner et la fabriquer…

Yamaha l’a fait…

Idem pour le concept MT 07, qui a du être troisième de toutes les ventes motos en 2019…

Je suis aussi allé l’essayer en Andalousie pour comprendre son succès, c’est simple, elle est bien partout en pilotage, elle est reconnaissable de loin, un atout qui n’existe plus en auto mais compte encore énormément chez les motards, elle n’est pas chère, encore un gros bravo.

Pour la firme Yamaha, les coups techniques sont, je cite, la référence DT-1, l’exaltante YZ250, la très racée supersport R1, le tout premier moteur hors-bord P-7, le puissant F425A XTO, le robuste Grizzly 700 EPS ATV ou encore l’innovant SSV YXZ1000R.

Bon, Yamaha est un roman qui se lit avec avidité mais où tout existe…

Alors oui le Kando. C’est un mot japonais qui décrit le sentiment de profonde satisfaction et d’enthousiasme intense que l’on ressent lorsque l’on est face à quelque chose d’une valeur exceptionnelle.

En France on est moins branchés côté symbolique, on fait «Waooouh !» ou on dit «La vaaaache !»

Bref à tous les ‘ingés’ et les commerciaux de la marque, continuez…

Aujourd’hui, Yamaha Europe est dirigé par un type formidable, Eric de Seynes, incroyablement talentueux, brillant, s’il se présente aux présidentielles c’est lui qu’il nous faut.

Il n’hésite ps à passer la combarde de cuir pour aller rouler sur les motos Yamaha du patrimoine ou accompagner des groupes de journalistes lors des essais groupés.

Ah oui une remarque, quand vous appeliez vos motos Ténéré, c’était quand même plus romantique que des XTJW CRTWX, c’est un nom inventé et encore si ça se trouve ça existe…

Jean Louis BERNARDELLI

Photos : Constructeur