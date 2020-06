LES GRANDS PRIX F1 2020 SERONT ESSENTIELLEMENT EN EUROPE.

Devant anticiper le risque de nouvelles annulations de Grands Prix aussi bien en Asie qu’Outre Atlantique, les dirigeants de Liberty Media qui gèrent la F1, envisagent de compléter le plateau qui comprend actuellement huit épreuve toutes en Europe d’ajouter d’autres également en Europe !

Actuellement et pour cause de pandémie du COVID-19 qui bouleverse les habitudes et ‘chamboule’ la vie, pour ce qui concerne la Formule 1, seules les huit premières courses, toutes en Europe, ont été désignées et confirmées.

Mais il va falloir réagir et pallier au plus vite aux nouvelles défaillances annoncées en coulisses et qui concerne d’autres compétitions, telles les GP d’Azerbaïdjan, de Singapour et du Japon qui paraissent sérieusement menacés.

Sans parler, vu la situation du Coronavirus qui s’étend là-bas, de la réelle incertitude qui plane actuellement sur ceux du Brésil, du Mexique et des USA. sur le circuit du COTA au Texas.

Ainsi Ross Brawn, le Directeur général de la FOM. (Formula One Group) s’en est expliqué :

« Il y a une vraie éventualité de disputer une saison européenne élargie, avec une ou deux courses de plus. »

Et l’ancien ingénieur de Ferrari et Mercedes d’ajouter :

« D’après ce que nous savons aujourd’hui, Bahreïn et Abu Dhabi devraient conclure la saison 2020. Cela nous fait dix manches. Entre le prévisionnel actuel et ces épreuves dans le golfe, on va bien parvenir à trouver au moins cinq ou six autres courses. »

Rappelons que la saison 2020 des Grand Prix, devrait enfin débuter le 5 juillet en Autriche, avec huit rendez-vous, entre cette course d’ouverture et celle prévue à Monza en Italie.

Parmi les épreuves possibles, on trouve le Mugello – le circuit de Ferrari – en Toscane et Imola, tous deux en Italie.

Mais aussi celles envisagées à Hockenheim en Allemagne, à Portimão en Algarve au sud Portugal et également celui de Sotchi, en Russie !

Mais l’organisation et le financement de tous ces GP restant à la charge de Liberty Media, et à ce jour à huis clos ! Sans public…

John ROWBERG