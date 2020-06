LA F1. SE DIRIGE BIEN VERS UN CHAMPIONNAT D’EUROPE POUR LA SAISON 2020 !

Comme nous l’annoncions dans un précédent article (voir lien) les Promoteurs des Grands Prix d’Azerbaïdjan à Bakou, du Japon à Suzuka et de Singapour ont bien confirmés ce vendredi 12 juin l’annulation de leurs épreuves et ce à cause de la pandémie du Coronavirus COVID-19.

Après les annulations précédents des manches programmées en début de Calendrier 2020, celles d’Australie, de Chine, du Vietnam, d’Espagne, de Monaco, de Hollande, du Canada et de France

Avec ses trois Grands Prix supplémentaires qui jettent l’éponge cela porte donc à ONZE, le nombre de GP. annulés sur les vingt-deux, initialement prévus pour l’année 2020 !

DU COUP LE CHAMPIONNAT DU MONDE RISQUE BIEN DE DEVENIR… EUROPÉEN !

À ce jour, huit courses sont toujours inscrites toutes en Europe en juillet et en août.

Et il se murmure, on l’a déjà écrit que le Mugello qui reçoit annuellement les pilotes du MotoGP et Imola en Italie, Hockenheim en Allemagne, Portimão au Portugal, seraient des candidats potentiels mais ce sans débourser le moindre dollar…

À charge au Promoteur Liberty Media d’assumer les coûts et financements de ces épreuves non prévus initialement au calendrier de l’actuelle saison !

Avec l’ajout hypothétique de ces GP, le calendrier définitif pourrait au pire comporter une petite douzaine de courses, sachant que les Grands Prix outre-Atlantique (USA. au Texas-Mexique et Brésil) semblent eux aussi condamnés, l’épidémie prenant actuellement de l’ampleur en Amérique Latine et du Sud !

Affaire à suivre…

John ROWBERG

Photos : Manfred GIET – Georges DECOSTER