EN PISTE CE 13 JUIN 2020 POUR LES 1ères ’24 HEURES DU MANS VIRTUELLES’ SUR SIMULATEUR !

Grande première ce week-end des 13 et 14 juin 2020. En effet, initialement cette semaine aurait dû, comme le veut la tradition, être celle des 24 Heures du Mans Autos.

Mais pour cause de pandémie du Coronavirus CIVID-19, la grande classique Sarthoise, a été reportée et décalée à la fin de l’été le week-end des 19 et 20 septembre prochain.

Du coup, pour la seconde fois dans l’histoire de l’épreuve mancelle, créée en 1923, cette épreuve des 24 Heures du Mans, a été et comme en 1968, en raison des célèbres événements du mois de mai, se déroulera en septembre !

Pour pallier à ce report, ses Promoteurs, l’ACO. (Automobile Club de l’Ouest) et l’Organisateur du Championnat du Monde d’Endurance WEC, ont mis sur pied une course de substitution, des 24 Heures du Mans virtuelles sur simulateurs !

Nous promettant un plateau de qualité et du grand spectacle en remplacement.

Avec la mise en place d’un impressionnant dispositif. Lequel a su attirer et convaincre les vraies équipes et leurs pilotes, mais pas que… car bien des ‘vedettes‘ stars des autres disciplines de la compétition automobile, se sont manifestés et ont trouvés un volant, eux qui habituellement roulent en monoplaces en Formule 1 et aux USA. en Indycar !

Il faut dire que l’affiche proposée avait de quoi séduire les 24 Heures du Mans virtuelles, baptisées officiellement ‘24 Hours Le Mans Virtual’ ayant su attiré 50 voitures virtuelles (LMP2 et LMGTE), lesquelles s’affronteront au travers du jeu utilisé rFactor 2, simulation de course automobile développée et éditée par Image Space Incorporated.

CINQ TYPES DE VOITURES DE COURSE

Se présenteront au départ, cinq types de bolides : Oreca 07 en Prototype LM P2, Porsche 911 RSR, Aston Martin Vantage, Corvette C7.R et Ferrari 488 GTE, en catégorie GT.

Afin de donner encore plus d’attrait et d’éclat à cette compétition exceptionnelle, toutes les équipes ont personnalisé la décoration, la livrée de leur prototype ou de leur GT.

Comme pour les vraies 24 Heures, il y aura une leading car et safety car, le prototype électrique hydrogène MissionH24, qui sera pilotée par le Français Olivier Lombard, le véritable pilote d’essais de cette LMP H2G et Aurélien Mallet, grand spécialiste des compétitions esports.

Rappelons qu’Olivier, alors tout jeune car âgé de 20 ans, a remporté les réelles 24 Heures du Mans en catégorie LMP2, le 12 juin 2011, au volant de la Zytek- Nissan du Team Britannique Greaves Motorsport, en compagnie de Karim Ojjeh et de Tom Kimber-Smith.

UN PLATEAU DE PILOTES ROYAL…

Côté des pilotes, le line-up rassemblé est tout simplement exceptionnel, avec la présence inattendue de tous les jeunes pilotes actuels de F1, venus côtoyer ceux de l’univers de l’Endurance !

Qu’on en juge !

Seront ainsi au volant de ces ‘24 Hours Le Mans Virtual’ Charles Leclerc (Ferrari F1), Max Verstappen (Red Bull F1), Lando Norris (McLaren F1), Pierre Gasly (Alpha Tauri F1), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo SauberF1), sans oublier bon nombre d’anciens de la Formule 1, tels les anciens Champions du Monde de F1, Fernando Alonso et Jenson Button, mais aussi plusieurs vainqueurs en Grands Prix, comme Olivier Panis ou Felipe Massa.

À leurs côtés, le ‘gratin’ de l’Endurance de ces dernières années et composé de bon nombre d’anciens lauréats des 24 Heures du Mans et Champions du Monde d’Endurance emmenés par Sébastien Buemi, Brendon Hartley, André Lotterer, Nick Tandy, sans oublier les Neel Jani, Miguel Molina, José Maria Lopez, Darren Turner, Jan Magnussen. En piste également ceux venus du Championnat des Monoplaces électriques de la Formule e, avec notamment le double Champion du Monde en titre, le Français Jean-Éric Vergne !

Les ‘vedettes’ de l’Indycar aux USA. seront-elles aussi en piste avec des anciens vainqueurs des très prestigieuses 500 Miles d’Indianapolis, dont le dernier en date en mai 2019, le Français Simon Pagenaud, accompagné du Colombien Juan Pablo Montoya, eux aussi présents au départ de ces 24 Heures du Mans virtuelles.

À retenir encore que son Altesse, la Princesse Charlène de Monaco a dévoilé l’équipage de la Ferrari qui portera le N°54 et qui sera alignée sous la bannière ‘Strong Together’.

La voiture officielle de la Fondation de la Princesse Charlène de Monaco étant confiée à l’équipage formé de Francesco Castellacci, Felipe Massa, Giancarlo Fisichella et Tony Mella.

Ajoutons l’équipe 100% féminine soutenue par Richard Mille et formée de Katherine Legge, Tatiana Calderón, Sophia Floersch et Emily Jones.

L’ACO. a programmé une réalisation identique à celle des vraies 24 Heures du Mans. Le célèbre Studio Gabriel, situé au bas des Champs Elysées, à Paris sera le cœur de la course avec les Commentateurs et les équipes techniques qui feront vivre aux fans, la course diffusée à la télévision et sur plusieurs plateformes vidéos officielles.

En conclusion, malgré le report des grandes 24 Heures du Mans, ce week-end promet aux spécialistes de l’Endurance, un sacré spectacle, avec une sacrée ‘Dream-Team’ de pilotes professionnels, encadrés par les ‘As‘ du virtuel.

De quoi nous consoler un petit peu, de ne pas nous retrouver comme chaque année la deuxième quinzaine de juin sur le grand circuit manceau…

Snif… Grrr !

En tout cas cet événement de remplacement, nous occupera assurément, vu la qualité des équipes et des pilotes en piste pour ces deux tours d’horloge inattendus et d’un genre nouveau que j’avoue découvrir… après avoir couvert depuis ma première venue au Mans plus de 50 éditions en ‘RÉEL’

Gilles GAIGNAULT

Photos : ACO WEC

LA LISTE DES ENGAGES AUX 24 HEURES DU MANS VIRTUELLES 2020

LES HORAIRES POUR SUIVRE À LA TV

Les 24 Heures du Mans Virtuelles seront diffusées sur différents canaux tout au long du week-end. Il sera possible de suivre gratuitement la course sur l’application du WEC de 14h30 le samedi à 15h le dimanche. Eurosport Player en fera de même.

Eurosport diffusera la course samedi de 14h30 à 17h puis de 20h à 22h, et le dimanche de 12h30 à 15h.

France Télévisions (France.tv) ne sera pas en reste avec une diffusion samedi de 14h45 à 16h30 puis de 20h à 21h30, et le dimanche de 9h à 10h30 puis de 13h45 à 15h15