SÉRIEUX ACCIDENT DE CHRISTOPHE GUYOT, LE BOSS DU GMT. 94 YAMAHA.

Pour définir ce garçon, au demeurant un super copain, quelques mots suffisent. Toujours disponible, toujours souriant, toujours enthousiaste…

Et surtout incroyablement expert dans tout ce qui concerne la Moto, il a créé le Team GMT 94 Yamaha avec lequel il a été plusieurs fois Champion du Monde d’Endurance, cette année il fait rouler Jules Cluzel et Corentin Perolari en Mondial Supersport dans le cadre du Championnat du Monde Superbike WSBK, et il est commentateur de TV…

On déjeune souvent ensemble avec lui et Gilles Gaignault, le patron d’AutoNewsInfo, c’est un vrai bonheur.

Christophe est un vrai expert dans un paquet de domaines, y compris bien sûr la technique, il a une façon très simple d’expliquer ce qui est horriblement compliqué, il fait partie des Français Champions du Monde, il n’y en n’a pas tant que ça…

Une autre activité qu’il adore est la formation de jeunes talents de la Vitesse.

Il entraînait ses jeunes à Carole, sur des Yamaha 300, quand un des leurs a chuté juste devant lui et il n’a pu l’éviter.

Ce genre de collision est toujours sérieux voire grave, le stagiaire n’a rien mais Christophe a ‘morflé’ sévère.

Ce qu’il a déclaré à Eurosport :

« J’ai tout fait pour éviter un jeune pilote qui venait de tomber devant moi. Heureusement il n’a rien mais j’ai percuté sa moto et j’ai violemment chuté. Résultat, des côtes et une cheville cassées, une fracture de la clavicule et un poumon perforé, ce qui est le plus gênant. »

Oui, Christophe a senti le vent du boulet… La perforation d’un poumon peut être extrêmement grave, en l’occurrence il a pu parler donc on peut espérer que la blessure ne soit pas trop profonde, elle est en général le fait d’une côté brisée qui s’enfonce dans le poumon qu’elle est censée protéger !

On espère le revoir le plus vite possible, la Saison de WSBK. recommence début août à Jerez dans la foulée des deux MotoGP de juillet, s’il est remis d’ici là ce sera en plus une sorte de miracle.

Car le garçon est courageux, mais vu le paquet de fractures dont il souffre, il passe une méchante période de son histoire.

AutoNewsInfo est de tout cœur avec lui, nous vous tiendrons au courant au fur à mesure des infos que nous pourrons recueillir.

Jean Louis BERNARDELLI