TESTS MERCEDES AMG PETRONAS A SILVERSTONE : LEWIS HAMILTON POUR CLÔTURER LE 1er ROULAGE

Lors de la deuxième journée des tests de roulage ce mardi 10 juin 2020, entamés hier par l’équipe MERCEDES AMG PETRONAS, sur le circuit Britannique de Silverstone avec le Finlandais Valtteri BOTTAS, c’était au tour de son partenaire, le multiple Champion du monde de F1, Lewis HAMILTON de s’installer derrière le volant de la monoplace et de poursuivre le travail qui consistait surtout à reprendre contact avec la piste et à s’habituer aux nouvelles méthodes de travail instaurées par MERCEDES et comme ce sera la cas aussi pour la concurrence en rapport avec les mesures sanitaires à respecter scrupuleusement au minimum pour les 8 premiers GP à venir.

A cet effet, Chase CAREY le Big Boss ‘Yankee‘ propriétaire de LIBERTY Media, qui est en charge de la F1, a fait éditer un impressionnant catalogue de … 80 pages, rappelant à chacun, toutes les dispositions à respecter et ce afin de limiter au maximum tous risques pandémiques éventuels et contribuer de la sorte au bon déroulement des prochains GP qui se dérouleront dans un contexte hors normes dès le premier GP de la saison qui débutera à Zeltweg en Autriche le 6 juillet prochain et sans public, à huis clos.

Pour le sextuple Champion du Monde, Lewis HAMILTON, cette occasion était saisie pour passer du virtuel au réel, même si les conditions météo n’invitaient peut-être pas à se replonger dans le bain en limant l’asphalte mouillé de Silverstone, en plus par une température d’à peine 15° !

Pas de quoi retrouver plaisir et sensations…

Au moins, aura-t-il eu la possibilité à s’habituer à cette atmosphère inhabituelle, voire spatiale, où le port du masque et l’hygiène des mains, s’inscrivent en permanence en majuscules, tandis que le personnel technique en rapport direct avec le cockpit du pilote, se voit, lui, dans l’obligation outre le port de vêtements de protection, de porter en sus du masque, une visière en plexi.

Si au cours des dernières semaines le paddock F1 restait sous les feux de la rampe déclenché par la séparation FERRARI- Sebastian VETTEL, à la recherche d’un volant pour 2021 en F1, ou ailleurs, Lewis HAMILTON, est venu également y apporter de la matière, en s’inscrivant comme défenseur actif contre le racisme à la suite du crime odieux du malheureux George Floyd et en montant au créneau en déclarant tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, ce qui lui a valu beaucoup de soutien de toutes parts.

Dans trois semaines cependant il devra faire face à ses adversaires habituels, qui dans cette fonction, le soutiendront nettement moins, lorsqu’il entamera une saison avec comme seul objectif d’égaliser le nombre record de titres détenu par un certain Michaël SCHUMACHER !

Manfred GIET

Photos : Publiracing Agency et MERCEDES