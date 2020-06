MOTOGP 2020 : LE ‘GP. DE FRANCE’ AURA LIEU LE 11 OCTOBRE, AVEC OU SANS SPECTATEURS.

Dorna a donc publié le Calendrier encore provisoire de la Saison 2020 de MotoGP qui comptera douze GP. certains et quatre en pointillés, les derniers en fait, les lointains, USA., Argentine, Thaïlande, Malaisie.

Le GP. de France aura lieu le 11 octobre, Claude Michy précise dans son communiqué ci-dessous que le fait de recevoir ou non des spectateurs dépend de Matignon. Un premier Ministre qui hélas a géré l’épidémie en dépit du bon sens de A à Z, on espère juste qu’il va se remettre à diriger le pays au lieu de laisser les commandes du navire à ses soi-disant conseillers scientifiques.

Comme prévu, il y aura sept GP. en Espagne, deux en Italie, deux en Autriche, un en France et un en Tchéquie, la Saison comptera donc au moins treize GP.

Dans ce cas on finirait comme d’habitude à Valence sinon on ira peut être en Extrême Orient (les USA. et l’Argentine c’est ‘cuit’) après Valence.

Comme prévu également, il ne peut pas y avoir deux GP. qui portent le même nom la même année, on voit donc arriver de nouveaux GP. quand ils sont doublés.

Le GP. d’Andalousie à Jerez, le GP. de Styrie en Autriche, le GP. d’Émilie Romagne à Misano, le GP. d’Europe à Valence.

Enfin Claude Michy, le Promoteur du GP. de France nous fait parvenir ce très beau communiqué, émouvant.

AVEC OU SANS SPECTATEURS ? MATIGNON DÉCIDERA

Le SHARK Helmets Grand Prix de France 2020 se tiendra les 9, 10 et 11 octobre.

“Oeuvrer pour la poursuite des sports motocyclistes et avoir une vision la plus optimiste possible de l’avenir sont nos mots d’ordre au quotidien. Compte tenu de la situation actuelle, que ce soit en France ou dans l’ensemble des pays concernés par le Championnat du Monde MotoGP et eu égard aux décisions prises par Dorna et la FIM., le SHARK Helmets Grand Prix de France 2020 aura lieu les 9, 10 et 11 octobre prochain mais cet événement sera peut-être organisé à huis clos. À ce jour, les règles gouvernementales en place ne permettent pas d’envisager une épreuve conviviale, festive, avec de nombreuses animations et une libre circulation du public dans l’enceinte du circuit. Si c’est le cas, nous comprendrons tout à fait la déception et la frustration des fans français du MotoGP et des fidèles spectateurs du Grand Prix de France mais devant cet état de fait et dans ce contexte imprévisible, l’organisation du SHARK Helmets Grand Prix de France n’aurait pas d’autres options que d’annuler purement et simplement l’édition 2020 ou de la préparer à huis clos, choix qui serait donc retenu. Mais n’excluons pas l’hypothèse d’envisager la présence de public : dans le cas où les conditions évoluent positivement et si les services de l’État autorisent les rassemblements sans contrainte majeure d’ici le mois d’octobre, comme pour d’autres grands événements sportifs (Tour de France, 24 Heures du Mans Auto, Roland Garros, reprise du Championnat de France de Football…) concernés par les mêmes contraintes et positionnés avant le SHARK Helmets Grand Prix de France. Nous tenons en tout cas à remercier l’ensemble des personnes concernées, spectateurs, partenaires, prestataires, … de leur compréhension. Nous avons également une pensée pour toutes les victimes du Covid 19 et leur famille. ”

Claude MICHY, Promoteur du SHARK Helmets Grand Prix de France.

