DÉCÈS DE L’INGÉNIEUR DE PORSCHE, HANS METZGER

Le célèbre ingénieur de Porsche Hans Mezger est décédé ce jeudi 11 juin 2020

Né le 18 novembre 1929 à Ottmarsheim dans les environs de Stuttgart, Hans s’est éteint à l’âge de 90 ans.

Porsche lui doit bon nombre de des moteurs dont le fameux six cylindres refroidi par air de la 911, mais la très performante et inoubliable Porsche 917 et son moteur douze cylindres à plat double vainqueur aux 24 Heures du Mans en 1970 et 1971 avec les équipages formés du tandem Hans Hermann et Richard Atwood et du duo Helmut Marko et Gijs Van Lennep

Gilles GAIGNAULT

Photos : Publiracing

(A suivre)