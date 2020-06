DANIEL POISSENOT, POURQUOI JE VOTE DARNICHE ET SOUTIENS L’EQUIPE ‘POUR LA NOUVELLE FFSA’.

DANIEL DIGEST…

Début sur les circuits du Mans 1972 (Bol d’Or)

Premières 24 Heures du Mans 1973 avec Général Incendie. Formation des commissaires puis création de l’équipe incendie sur véhicule / équipe incendie des stands. Devient Responsable sécurité de la piste des 24 Heures du Mans en 1988. Ensuite, Commissaire sportif puis Directeur de course des épreuves du Mans : F 3000, 24 Heures Camions…

Vice-président ASA ACO 24 Heures du Mans et 24 Heures Moto. Président ASA ACO Maine Bretagne (1100 licenciés) de 1999 à 2011 Vice-président Comité Régional Bretagne Pays de la Loire de 2000 à 2011 aux côtés du Président Jacques Olivier. Enfin accède au ‘graal’ en devenant Organisateur sportif et surtout le Directeur de course des 24 Heures du Mans a partir de 2000 et jusqu’en 2014. Parallèlement, Daniel Poissenot se voit nommé Directeur des épreuves Le Mans Séries et Asian Le Mans Séries et également Responsable ACO pour les épreuves American Le Mans Séries aux USA.

Enfin, il assume aussi le rôle de Directeur de course de la manche Marocaine de la Formula E et de celle du WTCC sur le circuit de Marrakech.

Bref, cet homme-là, sait parfaitement de quoi, il parle lorsqu’il évoque la FFSA

QUELLE IMAGE AS-TU DE BERNARD DARNICHE ?

« Bernard Darniche est avant tout un personnage du sport automobile par son palmarès évidemment. De plus il est un représentant parfait de la sécurité routière car réaliste et sans outrance. Ses qualités humaines et relationnelles ne sont plus à prouver. Il forme avec Anthony Beltoise un équipage qui peut mener à la victoire de la FFSA dans une réelle épreuve d’Endurance ! »

QUE PENSES-TU DE SON APPEL POUR UNE NOUVELLE FÉDÉRATION ?

« Il faut rendre aux licenciés : organisateurs, pilotes, commissaires les épreuves qui ont fait le sport automobile français. L’organisation actuelle où tous les championnats ont été confiés à des opérateurs est à bout de souffle. Plus personne n’est satisfait. Il faut arrêter les arrangements entre amis avec une gestion pour le moins opaque. Ayant fait partie de l’opposition avec Jacques Olivier avec d’autres représentants du sport auto (dont certains ont « tourné leur veste ») j’ai eu droit comme d’autres à des offres alléchantes afin de revenir dans le giron… Maintenant il faut revenir à une gestion claire de la FFSA avec des règlements techniques qui tiennent compte des contraintes économiques pour les organisateurs, les concurrents et les bénévoles. Pour cela il va falloir revoir le mode de scrutin pour des élections qui doivent venir de la base vers le conseil d’administration et non l’inverse. Une révolution à la FFSA s’impose d’urgence, c’est la réalité, le bon sens. »

Et il conclut:

« Pas question de repartir avec l’équipe actuelle et un président sans légitimité qui n’a jamais été licencié de la FFSA et acteur non plus. Cet homme est passé du rang de salarié, au poste de juriste, à celui de président par un tour de passe passe…. imaginé par son prédécesseur, Jacques Régis qui en a fait son factotum ! »

Voilà c’est clair, net et précis !

Propos recueillis par Gilles GAIGNAULT

Photos : Gilles VITRY – Stéphane LECREUX – Thierry COULIBALY – Patrick MARTINOLI -Gilles GALINARO