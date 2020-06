MOTOGP 2020 : LE MUGELLO ANNULÉ COMME PRÉVU. MOTOGP 2021: KTM VEUT GARDER POL ESPARGARO

Bon on ne va pas faire les étonnés nous avons écrit nous-mêmes (voilà que je parle comme Louis XIV !) pardon que j’ai écrit moi-même que le Mugello c’était cuit. Et il y un paquet de temps !

Et c’est très triste quand même.

Sur ce circuit, j’aurais pu dire, parodiant Baudelaire, que j’ai plus de souvenirs que… si j’avais mille ans!

Parce que d’abord, on est en Toscane, la plus belle région d’Italie, celle où l’on parle l’italien le plus élégant. La Toscane? Avec en son cœur, la belle Florence!

Parce que Florence est à côté, que c’est la plus belle ville au monde et que les GP du Mugello sont aussi un voyage dans l’histoire et dans ce que l’art a sorti de mieux.

Parce que c’est un circuit, j’ai eu le privilège d’y rouler avec un rallye Classic (le jour du championnat d’Italie, public colossal) qui est absolument énorme, on a l’impression de rouler sur les pentes du Mont Blanc !

Parce que c’est le GP d’Italie, que l’Italie est le pays de loin le plus titré en GP de vitesse moto, parce que l’Italie c’est Ducati, c’est Aprilia, c’est la Vespa, c’est aussi romantique que le sourire irrésistible de Monica Vitti (vous ne connaissez pas ? Il est vrai que les films d’Antonioni ne datent pas d’hier mais plus craquant on n’a pas réussi à faire…).

Voilà, petite larme, du coup pour que l’Italie ait ses deux GP habituels, il y en aura deux à Misano.

MOTOGP 2021 KTM PENSE ENCORE A POL ESPARGARO

L’histoire est cruelle et encore le mot est faible, mais en 2021, Alex Marquez perdra à priori son guidon Honda HRC pour laisser la place à Pol Espargaro.

Rien n’est acté sauf par les journalistes, car l’agent de Pol Espargaro, a juré que rien n’est fait, même de façon orale…

Mais bon, les faits sont là Marc Marquez est le roi absolu mais le roi est nu, à l’instar du roman d’Andersen.

Autrement dit chez Honda, la marque la plus titrée de l’histoire des GP de vitesse, à par Marc Marquez, rien.

Rien en team satellite, rien d’autre qu’un Crutchlow qui veut se barrer et un Nakagami inexistant.

Et en 2020, un coéquipier, le frère de Marquez, nouveau en MotoGP et probablement pas du niveau souhaité dans une écurie triomphante depuis des années.

Il fallait donc un coéquipier solide pour Marc Marquez, un mec qui ose tout et se croit capable de tout, sur ces deux points il n’y avait qu’un nom qui sorte de la boîte, celui de Pol Espargaro.

Et du coup Alex Marquez perd son beau guidon avant d’avoir roulé un seul GP…

Il roulera quand même ce qui reste de la saison 2020, à priori 12 GP et plus si affinités, ce serait d’ailleurs marrant qu’il fasse péter des chronos comme le commando de Navarone a fait sauter les fameux canons…

Mais voilà, Pol Espargaro est sur toutes les lèvres.

Mais aussi sur celles de Mike Leitner, le directeur sportif de KTM, qui a donné, à propos du départ de Pol Espargaro de son team, un entretien où les mots « peut-être » et « rien n’est encore sûr » figurent à chaque ligne.

Pol est le héros de KTM en MotoGP, le seul podium réussi depuis le retour de la marque en MotoGP c’est lui.

Alors oui, KTM et son sponsor peuvent sortir une masse d’argent colossale, mais que peut l’argent contre un destin ?

KTM, comme Aprilia, est en concessions, pour manque de résultats en 2019, les moteurs et l’aéro des marques majeures sont gelés depuis mars, ceux des teams en concessions le seront fin juin, donc KTM ne peut pas vraiment offrir de développement de la moto.

Les teams en concessions auront droit à plus de moteurs et plus d’essais que les teams majeurs, mais cela retient-il un jeune pilote qui veut le monde ?

Mais chez KTM on s’accroche, on reconnaît que Pol peut partir chez Honda, avec cette remarque aussi désespérée que fière… Si Pol Espargaro est demandé par Honda c’est qu’il est un des meilleurs pilotes de MotoGP et il a appris le métier chez KTM (ce qui n’est pas totalement vrai, avant, Pol a été dans le team Tech3 Yamaha dont il s’est fait virer d’ailleurs).

Autrement dit Pol Espargaro a aussi une revanche à prendre sur Yamaha et la Honda est un moyen de se venger de l’humiliation subie chez Tech3.

Mais bon, chez KTM on y croit encore, d’autant plus qu’il n’y a pas beaucoup de plans « B » en cas de départ du héros, à part le recrutement de Petrucci, ce qui est envisagé par Mike Leitner, ce sera d’ailleurs sympa de revoir Petrucci, garçon rapide, talentueux mais n’ayant pas fait ce que Ducati attendait de lui en 2019.

Bref, le premier GP est dans un peu plus d’un mois et ça flingue déjà fort en coulisses.

Jean Louis BERNARDELLI