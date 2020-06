HABSBURG ET L’AUDI WRT LES PLUS RAPIDES CE MARDI AUX ESSAIS DTM DU NÜRBURGRING

Ferdinand Habsburg a été le plus rapide de ce deuxième jour des tests DTM au Nürburgring.

Le pilote Autrichien de l’équipe Belge WRT, Audi ‘satellite’, a effectivement réalisé le meilleur temps du jour en 1’19 « 319, devançant son compatriote, Philipp Eng de seulement 10 petits millièmes !

Habsburg qui indiquait :

« Aujourd’hui, il s’agissait à nouveau de se familiariser avec l’équipe et la voiture et de découvrir et connaître les nouveaux mécaniciens et ingénieurs. Les choses vont vraiment bien et nous avons fini par être les plus rapides aujourd’hui. Nous sommes heureux de nos résultats. »

Le pilote BMW le plus vite la veille avec 1’19 » 204 qui reste d’ailleurs le temps de référence, a bouclé son meilleur tour ce mardi 9 mai en 1’19″329 et il demeure celui qui a effectué le plus de tours, 164!

Jamie Green et Marco Wittmann, se classent respectivement troisième à 0.184 et quatrième à 0.262, avec 155 et 153 tours couverts sur la piste ‘sprint’ celle de 3629 mètres.

Le Français Loïc Duval et l’Allemand Mike ‘Rocky’ Rockenfeller se sont relayés au volant de l’Audi RS5 de l’équipe Phoenix, l’ancien Champion du monde d’endurance et victorieux au Mans, a été légèrement plus rapide que son partenaire au cours des 29 tours effectués, avec 1’19″587 à 0.268, ‘Rocky’ étant crédité de 1’19″619, à 0.300 !

Suivent, le Suisse Nico Muller avec l’Audi ABT et le Polonais Robert Kubica, qui roule dans la BMW de l’équipe Française ART Grand Prix, et qui a bien réduit l’écart par rapport à lundi, à moins de 0 « 5 et abaissé son chrono de près de huit dixièmes par rapport à hier, sa progression étant encourageante.

En piste encore Fabio Scherer le jeune Suisse sur l’autre Audi WRT et l’Autrichien Lucas Auer, qui de retour du Japon, faisait ses débuts sur la M4, lui l’ancien pilote Mercedes, petit-fils de Gerhard Berger.

Jonathan Aberdein, l’autre nouvelle recrue de BMW, est arrivé en provenance de son pays, l’Afrique du Sud, après des restrictions de voyage depuis Cape Town, en raison du coronavirus.

Peter SOWL

Photos : DTM – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE JOURNÉE DE TESTS DTM AU NÜRBURRING

1 – Ferdinand Habsburg (Audi) WRT – 1’19″319 – 140 tours

2 – Philipp Eng (BMW) RBM – 1’19″329 – 164

3 – Jamie Green (Audi) Rosberg – 1’19″503 – 155

4 – Marco Wittmann (BMW) RMG – 1’19″581 – 153

5 – Loïc Duval (Audi) Phoenix – 1’19″587 – 29

6 – Mike Rockenfeller (Audi) Phoenix – 1’19″619 – 146

7 – Nico Muller (Audi) Abt – 1’19″679 – 93

8 – Robert Kubica (BMW) ART GP – 1’19″783 – 143

9 – Lucas Auer (BMW) RMR – 1’20″003 – 146

10 – Fabio Scherer (Audi) WRT – 1’20″069 – 132

11 – Robin Frijns (Audi) Abt – 1’20″893 – 90