WSBK 2020 : LE SUPERBIKE REPREND ET LORIS BAZ VISE LE GUIDON OFFICIEL YAMAHA DE VAN DER MARK

Alors dans la foulée de ses discussions sur le MotoGP, Ezpeleta a fait son possible pour glisser aussi quelques épreuves du WSBK, épreuve qui appartient aussi à Dorna.

On prévoit donc le calendrier suivant. (Short le calendrier mais il a l’avantage d’exister…)

On commencera donc à Jerez les 1er et 2 août, il va y avoir du mouvement dans le coin, deux MotoGP auront été organisés juste avant…

Mais hélas sans spectateurs.

Ensuite, une semaine plus tard on ira rouler à Portimao, superbe circuit au sud du Portugal.

Là pas de spectateurs non plus mais de toute façon, à Portimao il n’y a jamais de spectateurs, le coin est farci de plages touristiques cheap pleines d’anglais qui ne monteront sûrement pas au circuit les 8 et 9 août.

Enfin si les Angliches ont le droit de sortir de chez eux, mais de toute façon, spectateurs interdits.

Ensuite, toujours en août, un round de plus en Aragon, très beau circuit aussi où les Barcelonais vont beaucoup, même s’il y a des bornes à faire.

Les 26 et 27 septembre on sera à Misano, là aussi il va y avoir du mouvement, il ya auparavant deux MotoGP !

Les 3 et 4 octobre c’est en principe Magny Cours, comme pour le GP de France MotoGP c’est hélas Matignon qui décidera s’il ya des spectateurs ou non.

La finale pourrait avoir lieu à Barcelone les 17 et 18 octobre et on s’arrête là…

On résume :

Jerez 1 er et 2 août

Portimao 8 et 9 août

Aragon 29 et 30 août

Misano 26 et 27 septembre

Magny Cours 3 et 4 octobre

Barcelone (non confirmé) 17 et 18 octobre.

C’est sûr que c’est court.

Loris Baz, pilote du team Yamaha Ten Kate, qui dispose de la même moto que le team officiel (Razatlioglu et Van der Mark), tentera de faire le maximum pour ùonter d’un cran et prendre le guidon du Hollandais.

Bon pour mémoire, les résultats de 2019 parce que vous auriez pu oublier…

https://resources.worldsbk.com/files/results/2019/QAT/SBK/003/STD/ChampionshipStandings.pdf?version=67e649219847fb6e7ff3ae98ae3ca54c&_ga=2.198564335.1312217772.1591722677-1049360421.1591722676

Jean Louis BERNARDELLI