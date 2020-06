LE RALLYE DE GRANDE-BRETAGNE WRC 2020, LUI AUSSI ANNULÉ A SON TOUR!!!

Et encore une preuve qui saute et disparaît du calendrier 2020 du Championnat du monde des rallyes WRC

En effet, et après les manches Finlandaise et Néo-Zélandaise, il y a quelques jours, on a appris officiellement ce mardi 9 juin, un nouveau retrait, avec l’annulation du Rallye de Grande-Bretagne qui lui aussi, son tour n’aura ps lieu cette année et est annulé.

La lente hécatombe du mondial WR 2020 continue… Effectivement, après les annulations du Portugal, du Kenya, de la Finlande et de la Nouvelle-Zélande, c’est maintenant au tour de la manche Britannique de faire l’impasse et de disparaître du Championnat du monde des rallyes 2020, naturellement en raison de la pandémie de Coronavirus COVID-19.

EXPLICATION…

Soutenu financièrement par le gouvernement du pays de Galles, où se déroule essentiellement ce Rallye, lequel n’a pas souhaité prendre de risques, vu la situation sans connaitre ce que sera au cours de l’été l’évolution de l’épidémie du Covid-19, les organisateurs préfèrent annuler leur épreuve qui devait se disputer, du 29 octobre au 1er novembre.

Du coup, les concurrents vont encore devoir patienter de longs mois (quatre), la manche suivante, celle du Rallye de Turquie, n’étant programmée que fin septembre, du 24-au 27.

Ensuite, il ne restera pas plus que deux rallyes, ceux d’Allemagne (15-18 octobre) et du Japon (19-22 novembre).

Ce qui avec les trois déjà disputés (Monte-Carlo, Suède, Mexique) laisserait seulement 6 manches sur les 12 initialement prévus !

Et par conséquent un titre mondial sans réelle valeur et ce dans la mesure ou on peut craindre aussi en plus, que les pilotes ne soient guère enthousiastes et motivés pour prendre tous les risques que nécessite cette discipline du WRC…

Rappelons qu’à ce jour, c’est le Français Sébastien Ogier, victorieux au Mexique, qui occupe le commandement au classement général provisoire 2020 du mondial WRC, totalisant actuellement après trois manches, 62 points, devançant dans l’ordre, le Britannique Elfyn Evans – vainqueur en Suède – son dauphin, avec 54 points et le Belge Thierry Neuville – lauréat lui du Monte Carlo – troisième avec 42 points.

Christian COLINET

Photos : TEAMS