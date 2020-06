L’AUTRICHIEN PHILIP ENG ET BMW, LES PLUS RAPIDES DES 1ERS ESSAIS DTM 2020, AU NÜRBURGRING

Au combiné des deux séances de ce mardi 8 juin, Philipp Eng (photo ouverture tout en haut) signe le chrono pole, au volant de sa BMW M4 DTM, en 1’ 19.203 devant Robin Frijns, avec la plus rapide des Audi RS 5 DTM, second en 1’19.214.

Suivent Ferdinand von Habsburg et une autre Audi RS 5 DTM, avec 1’19.311, Mike Rockenfeller et son Audi RS 5 DTM, avec 1’19.359, le Champion en titre, René Rast et son Audi RS 5 DTM, complétant en 1’19.406, le Top 5.

Le pilote de l’Audi Sport Team Phoenix, l’Allemand Mike ‘Rocky’ Rockenfeller a réalisé le meilleur temps de la séance de l’après-midi au Nürburgring de la journée d’ouverture des tests officiels de pré-saison du Championnat DTM 2020.

Mike Rockenfeller expliquait :

« Personne ne montre tout tout de suite lors d’un test. Heureusement que nous sommes de retour en action. J’ai pu bien me préparer en termes de fitness. Pourtant, vous savez ce que vous avez fait après une telle journée. Nous avons également eu de la chance avec la météo et nous avons pu accumuler de nombreux tours. »

Mais la session de l’après-midi a été légèrement plus lente que celle de la matinée, Rockenfeller établissant le meilleur temps au tour avec un chrono de 1’19.836, 61 millièmes d’avance sur le pilote de BMW Motorsport, l’Autrichien Philipp Eng, son dauphin . Et temps de référence matinal et de la journée, avec 1’19.204

Ferdinand Habsburg qui pilote une Audi du Team WRT, réalise le troisième temps, à un dixième.

Le Sud-Africain Sheldon van der Linde termine quatrième, trois dixièmes derrière Rockenfeller, suivi du nouveau venu, Fabio Scherer, à sept dixièmes.

Marco Wittmann pointe au sixième rang avec sa BMW M4 DTM, suivi de l’ancien pilote Williams en F1 en 2019, le Polonais Robert Kubica qui roule au volant d’une BM d’ART Grand Prix, à une seconde.

Les pilotes Audi Sport, René Rast le Champion en titre et Robin Frijns le Hollandais complètent le classement.

Auparavant, lors de la session en matinée, de loin la plus rapide, Philipp Eng et BMW avaient dominé la première partie de cette première journée des essais au Nürburgring.

Audi Sport et BMW Motorsport alignant trois voitures en piste chacune, avec René Rast, Robin Frijns et Mike Rockenfeller pour Audi, et Philipp Eng, Marco Wittmann et Sheldon van der Linde chez BMW.

L’équipe cliente de BMW, la formation Française ART Grand Prix est également en piste pour les quatre jours de roulage avec le nouveau venu de la série, Robert Kubica, le Team Belge WRT étant présent avec une Audi RS 5 DTM partagée par Ferdinand Habsburg, pilote Ast Martin R-Motorsport en 2019, et la recrue de la série, Fabio Scherer.

Eng a été le premier à établir le temps de référence de l’année, avec un chrono de 1’19.204, juste dix centièmes plus rapide que Frijns, Habsburg, terminant troisième, à un dixième, suivi de Rockenfeller, juste quatre centièmes plus loin.

Rast réalisant lui la cinquième performance, à deux dixièmes.

Van der Linde se classant à trois dixièmes, suivi de Wittmann et Scherer. Kubica pointait neuvième, à une seconde trois, derrière Eng.

Eng qui confiait :

« Tout d’abord, un grand compliment à tous ceux qui ont préparé un tel concept de sécurité pour nous permettre de réaliser des tests officiels ici. Super pour rentrer dans le garage, pour sentir le carburant. Une super journée, j’ai assez bien trouvé mon chemin. Nous avons terminé notre liste de tâches. »

Peter SOWL

Photos : DTM -TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA SESSION DE LUNDI APRES MIDI 8 JUIN 2020

Mike Rockenfeller (Audi Phoenix) en 1’19.836 Philipp Eng (BMW RBM) à 0.061 Ferdinand Habsburg (Audi WRT) à 0.102 Sheldon van der Linde (BMW RBM) à 0.275 Fabio Scherer (Audi WRT) à 0.766 Marco Wittmann (BMW RMG) à 0.838 Robert Kubica (BMW ART GP) à 1.084 René Rast (Audi Rosberg) à 1.110 Robin Frijns (Audi ABT) à 1.370

LE RÉSULTAT DE LA SESSION DE LUNDI MATIN 8 JUIN 2020