VICTOIRE DE KEVIN HARVICK SUR L’OVALE D’ATLANTA EN GEORGIE EN NASCAR!

Avant le départ de la course, toutes les voitures se sont arrêtées sur la ligne d’arrivée, et le président de NASCAR, Steve Phelps, a lu un message, suivi de 30 secondes de silence pour tous ceux qui ont perdu la vie en raison d’injustices raciales, à commencer par George Floyd, avec naturellement une pensée aussi our Martin Luther King assassiné le 4 avril 1968 à Memphis.

Ensuite, un message enregistré par les pilotes toujours sur le même thème, et lancé par Bubba Wallace, le seul pilote noir de la série, qui portait pour la circonstance le maillot-symbole des manifestations

Mais revenons à cette épreuve d’Atlanta. Kevin Harvick remporte sa cinquante-et-unième victoire en NASCAR Cup Series, célébrant de la plus belle des maniéres l’anniversaire de son chef d’équipe, Rodney Childers !

Kevin Harvick signe en effet une nouvelle victoire sur l’ovale d’Atlanta et n’a pas oublié de rendre hommage à Dale Earnhardt et Alan Kulwicki, afin de célébrer sa victoire, effectuant un tour … à contre-sens et comme le faisait, le Champion 1992, montrant le chiffre 3 avec ses doigts, chiffre rendu célèbre par Dale Earnhardt.

Kevin Harvick précisant :

« Atlanta est une piste que j’apprécie. C’est ici que j’ai obtenu ma première victoire en Cup et je sais tout ce que Dale Earnhardt a fait pour ce sport. Nous avons eu de bons arrêts, nous sommes repartis sur la trajectoire intérieure à plusieurs reprises. Je suis fier de tout le monde dans notre Team. »

A l’arrivée sous le damier au terme des 325 tours Kevin Harvick triomphe et l’emporte en précédant Kyle Busch, qui est parvenu ‘à sauter’ Martin Truex Jr dans les derniers tours. Ryan Blaney et Denny Hamlin complètant le Top 5.

Kurt Busch, qui s’’st élancé loin à l’arriére du peloton a réussi à remonter jusqu’à la sixième position, meilleur pilote utilisant un moteur Chevrolet, devançant dans l’ordre Jimmie Johnson, Chase Elliott, Brad Keselowski et Joey Logano qui complètent le Top 10, les derniers pilotes à finir dans le même tour qu’Harvick, le vainqueur !

Kevin Harvick obtient sa troisième victoire sur l’Atlanta Motor Speedway, son second succés cette saison après celui décroché lors de la première course de Darlington.

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR -TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA COURSE D’ATLANTA

1 – Kevin Harvick (Ford Mustang) Stewart – 325 tours

2 – Kyle Busch (Toyota Camry) Gibbs – 325

3 – Martin Truex Jr. (Toyota Camry) Gibbs – 325

4 – Ryan Blaney (Ford Mustang) Penske – 325

5 – Denny Hamlin (Toyota Camry) Gibbs – 325

6 – Kurt Busch (Chevy Camaro) Chip Ganassi – 325

7 – Jimmie Johnson (Chevy Camaro) Hendrick – 325

8 – Chase Elliott (Chevy Camaro) Hendrick – 325

9 – Brad Keselowski (Ford Mustang) Penske – 325

10 – Joey Logano (Ford Mustang) Penske – 325

11 – Austin Dillon (Chevy Camaro) Childress – 324

12 – Alex Bowman (Chevy Camaro) Hendrick – 324

13 – Ricky Stenhouse Jr. (Chevy Camaro) JTG – 324

14 – Ryan Newman (Ford Mustang) Roush – 324

15 – Matt Kenseth (Chevrolet) Chip Ganassi – 324

16 – Tyler Reddick (Chevy Camaro) Childress – 324

17 – Aric Almirola (Ford Mustang) Stewart – 324

18 – Christopher Bell (Toyota Camry) Leavine – 324

19 – Cole Custer (Ford Mustang) Stewart – 324

20 – Clint Bowyer (Ford) Stewart – 324

21 – Darrell Wallace Jr. (Chevy Camaro) Petty – 324

22 – Chris Buescher (Ford Mustang) Roush – 324

23 – John Hunter Nemechek (Ford Mustang) Front Row – 324

24 – Michael McDowell (Ford Mustang) Front Row – 324

25 – Matt DiBenedetto (Ford Mustang) Wood – 324

26 – Ryan Preece (Chevy) JTG – 323

27 – Corey LaJoie (Ford Mustang) GoFAS – 323

28 – Erik Jones (Toyota Camry) Gibbs – 322

29 – Ty Dillon (Chevy Camaro) Germain – 322

30 – Brennan Poole (Chevy Camaro) Premium – 321

31 – Daniel Suarez (Toyota) JTG – 316

32 – Quin Houff (Chevy Camaro) StarCom – 314

33 – William Byron (Chevy Camaro) Hendrick – 313

34 – Josh Bikicki (Ford Mustang) Premium – 313

35 – Garrett Smithley (Chevy) Ware – 312

36 – JJ Yeley (Ford) Ware – 311

37 – Reed Sorenson (Chevy Camaro) Baldwin – 310

38 – Joey Gase (Chevy Camaro) Ware – 308

39 – Timmy Hill (Ford Mustang) MBM – 259

40 – BJ McLeod (Ford Mustang) BJ McLeod – 3

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT NASCAR 2020

1.Harvick : 421 points – 2. Logano : 373 – 3. Elliott : 365 – 4. Keselowski : 346 – 5. Truex : 334.