CHARADE HEROES ACTE 2 : LES 26 ET 27 SEPTEMBRE 2020

La première édition, montée à l’occasion du 60ème anniversaire de ce circuit mythique dont Stirling Moss disait qu’il est le beau au monde, a été une formidable réussite, tant du côté des pilotes que de celui des véhicules présentés, le public a répondu très nombreux, un vrai triomphe.

Le deuxième « Charade Heroes » est donc évidemment en préparation du côté de Clermont-Ferrand.

Chacun des deux jours prévus, avec spectateurs bien sûr, verra, de 9h à 18 heures défiler les motos et les autos les plus légendaires de ce circuit.

Le billet d’entrée donne droit à l’entrée au paddock et dans les stands, c’est une vraie marchez dans l’histoire qui vous est proposée.

Rappelons que ce circuit construit dans les montagnes qui surplombent Clermont-Ferrand a été créé en 1958, il a reçu le GP de France moto dès sa deuxième année, John Surtees a gagné en 500 et 350, Guy Ligier a participé à la course des 500 !

En F1, le premier GP est arrivé en 1965, Jim Clarke vainqueur, devant Jacky Stewart et Graham Hill.

C’est marrant quand je marche, même quand elle et déserte, et surtout quand elle est déserte, sur la ligne de départ de Charade, j’ai un frisson énorme dans l’échine en me disant qui a pris le départ ici et qui est arrivé le premier aux damiers.

J’ai eu le même frisson il y a un milliard d’année, quand j’ai eu l’immense bonheur de fouler la scène de l’Olympia à une heure où personne n’était dans le coin, j’imaginais les gouttes de sueur qui, si elles avaient été recueillies, auraient eu une valeur considérable !

Mais le monde moderne n’a pas besoin de reliques, il a les disques des stars de l’époque, quant à Charade, on verra à l’occasion de l’événement des véhicules qui ont une histoire carrément démentielle…

En autos, plus de 80 véhicules sont déjà inscrits, ils datent de 1958, année de la création du circuit à 1988, en catégories Monoplace, Tourisme, Production, Prototype.

Il est prévu un plateau entièrement dédié aux autos qui ont été nos rêves de gosses (parfois réalisés d’ailleurs) que sont la R8 Gordini, alias « La Gord’ » et l’incontournable Alpine, une des plus jolies voitures de sport jamais dessinées, qui ne savait guère ce qu’était la ligne droite, tout un circuit se faisait en glisse…

On prévoit aussi des véhicules qui sont vraiment uniques au monde, qui ont marqué le sport aiutomobile et dont l’organisateur dévoilera les secrets au fil des semaines avant l’événement.

Les propriétaires de véhicules concernés peuvent s’inscrire sur www.charade-heroes.com.

En ce qui concerne la moto, les plateaux sont complets avec plus de cent véhicules inscrits…

– Un plateau « Classic » réunissant motos et sidecars de course des années 1959 à 1974,

– Un plateau « Historic Event FIM », mis en place par l’association Spirit of Speed avec des machines allant de 1950 à 2006. Une sélection de machines de Grand Prix de toutes cylindrées, d’Endurance, de Superbike, … avec parmi elles la Yamaha 750 TZ des records de Coluche en piste, la Moto-Guzzi 500 Dondolino de 1950 ou encore une Suzuki 500 G-54 de 1974.

On rappelle que Coluche avait battu plusieurs records du monde sur le circuit de Nardo en Sicile;

On rendra évidemment hommage aux deux frères Sarron, qui sont originaires de la région, Christian, c’est à peine croyable, a 65 ans, comme la marque Yamaha dont il a été un très brillant ambassadeur.

Il l’est toujours d’ailleurs, à titre prestigieux.

La billetterie sera ouverte le lundi 29 juin sur le site www.charade-heroes.com.

Sublime, à ne rater sous aucun prétexte !

Jean Louis BERNARDELLI