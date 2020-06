NEWGARDEN EN POLE DEVANT DIXON ET PAGENAUD A FORT WORTH AU TEXAS POUR LE LANCEMENT DE L’INDYCAR

Pole position pour le Champion en titre de l’Indycar ce samedi 6 juin, sur l’ovale de Fort Worth au Texas où se déroule le lancement du Championnat des monoplaces US de la série Américaine de l’Indycar après Presque de trois mois d’arrêt dû à la pandéMie du COVID-19

C’est en effet le tenant du titre l’Américain Josef Newgarden qui s’est montré le plus rapide de la session des qualifications pour les débuts de l’IndyCar 2020 à Fort Worth au Texas.

Le pilote de la ‘Dream-Team’ Penske, signe le chrono de référence avec 215,740 mph soit 347,200 km/h de moyenne et il devance le Néo-Zélandais du Chip Ganassi, second avec 215,638 mph et qui confirme sa performance des essais libres, oû il s’était révélé le plus vite avec 215.995 mph, soit 347.610 km/h

Au troisième rang, on retrouve un autre pilote Penske,le Français Simon Pagenaud – le vainqueur 2019 de l’Indy 500 2019 – classé derrière avec 215,464 mph.

Suivent dans l’ordre Ryan Hunter-Reay, le meilleur de l’équipe Andretti qui devance son équipier Zach Veach.

Ensuite, on trouve l’Australien du clan Penske Will Power, Graham Rahal, Alexander Rossi, Felix Rosenqvist, et Tony Kanaan qui complétent ce premier Top de la saison !

De cette séance on retiendra aussi le crash du Japonais Takuma Sato… Son erreur risque d’avoir de graves conséquences car si l’ancien vainqueur des 500 miles à Indy est sorti indemne du cockpit, il y a de grandes chances qu’il déclare forfait sauter la course compte tenu des graves dégâts signalés et des deux heures disponibles avant le départ, pour cause de coronavirus les manches de l’Indycar se déroulant la même journée

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR

LA GRILLE DE DÉPART

1 – Josef Newgarden (Dallara-Chevy) Penske – 215,740 mph (347,200 kmh)

2 – Scott Dixon (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 215,638

3 – Simon Pagenaud (Dallara-Chevy) Penske – 215,464

4 – Ryan Hunter-Reay (Dallara-Honda) Andretti – 214,311

5 – Zach Veach (Dallara-Honda) Andretti – 213,981

6 – Will Power (Dallara-Chevy) Penske – 213,930

7 – Graham Rahal (Dallara-Honda) Rahal RLL – 213,878

8 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) Andretti – 213,689

9 – Felix Rosenqvist (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 213,560

10 – Tony Kanaan (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 213,388

11 – Marco Andretti (Dallara-Honda) Andretti – 213,190

12 – Charlie Kimball (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 212,780

13 – Ed Carpenter (Dallara-Chevy) Ed Carpenter 212,714

14 – Colton Herta (Dallara-Honda) Andretti – 212,697

15 – James Hinchcliffe (Dallara-Honda) Andretti – 212,603

16 – Alex Palou (Dallara-Honda) Dale Coyne – 212,504

17 – Marcus Ericsson (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 212,040

18 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy) McLaren – 212,013

19 – Conor Daly (Dallara-Chevy) Carlin – 211,425

20 – Oliver Askew (Dallara-Chevy) McLaren – 210,839

21 – Jack Harvey (Dallara-Honda) Shank – 205,647

22 – Takuma Sato (Dallara-Honda) Rahal RLL

23 – Santino Ferrucci (Dallara-Honda) Dale Coyne

24 – Rinus VeeKay (Dallara-Chevy) Ed Carpenter