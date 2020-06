DIXON GAGNE DEVANT PAGENAUD ET NEWGARDEN LA 1ére COURSE 2020 EN INDYCAR, À FORT WORTH AU TEXAS

Victoire du Néo-Zélandais Scott Dixon, lors de la manche d’ouverture du Championnat Indycar 2020, qui s’est déroulée ce samedi 6 juin, sur l’ovale de Fort Worth au Texas.

Le pilote du Chip Ganassi, second de la session des qualifications qui s’était déroulée un peu plus tôt dans la journée triomphe, en l’emportant devant le Français Simon Pagenaud, le meilleur des trois pilotes du clan Penske, lequel précède son équipier, l’Américain Josef Newgarden, le Champion en titre et qui avait signé lui la pole position, devant Dixon et Pagenaud, et s’était élancé au commandement!

Le Top 5 étant complété par Zach Veach et Ed Carpenter. Suivent dans l’ordre Conor Daly, Colton Herta, Ryan Hunter-Reay, le ‘rookie’ du Team Arrow McLaren, Oliver Askew et Tony Kanaan, qui finit dixième.

Ensuite, on pointe dans l’ordre, Charlie Kimball, Pato O’Ward, Will Power, Marco Andretti, Alexander Rossi, Jack Harvey, Graham Rahal, James Hicnhcliffe, Marcus Ericsson et Felix Rosenqvist les deux équipiers de Dixon au Chip, Santino Ferrucci, Rinus VeeKay, Alex Palou et Takuma Sato classé dernier mais qui avait sérieusement endommagé sa monoplace lors des qualifications et n’a pu prendre part à la course!

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR