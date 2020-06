MERCEDES ET FERRARI SE PRÉPARENT À FAIRE ROULER LEURS PILOTES EN TESTS PRIVÉS…

L’Écurie Mercedes F1 prévoit un test privé de deux jours à Silverstone et Ferrari devrait suivre dans les semaines à venir alors qu’ils se préparent pour le grand retour de la F1 le mois prochain en Autriche…

Mercedes fera rouler et tourner sa monoplace de 2018 à Silverstone, Valtteri Bottas testant mardi prochain et Lewis Hamilton prenant le relais mercredi.

Pendant ce temps, on a également appris que la Scuderia Ferrari mènera également un test dans les prochaines semaines (date et lieu à confirmer), permettant ainsi à ses duettistes, Charles Leclerc et Sebastian Vettel de s’échauffer avant leur retour à la course en Autriche.

Charles Leclerc devrait prendre le temps de prendre le volant d’une Ferrari plus ancienne avant le début de la Saison le mois prochain.

Lorsque la Saison reprendra le mois prochain en Autriche, elle le fera à huis clos et selon des protocoles stricts pour assurer la sécurité du personnel. Dans cet esprit, les équipes sont impatientes de pratiquer ces protocoles et de secouer ‘la rouille’ qui s’est installé à cause de la pandémie du coronavirus COVID-19, afin de rejoindre le sol du Red Bull Ring pour la première course de la Saison 2020, le 5 juillet prochain.

Les règlements de la FIA. empêchent les équipes de faire rouler des voitures et des pneus conformes aux spécifications de 2020, mais ils sont autorisés à utiliser des monoplaces plus anciennes, conçues pour les règles des trois années avant 2019, sur des pneus Pirelli Academy.

Peter SOWL