LES 24 HEURES TT DE FRANCE 2020 LES 12 ET 13 SEPTEMBRE : La 28 ÈME !

C’est évidemment l’une des épreuves phares de l’année, la seule manche du Championnat de France d’endurance TT qui se déroule sur 24 heures.

C’est même la première qui a développé ce concept, plusieurs années avant que le Portugal, n’organise lui aussi sa course de 24 heures.

Cette année, on roulera aussi « Les 6 heures TT d’île de France » course qui aura lieu en même temps que les 24 Heures, pour ceux qui ont l’habitude de rouler sur des courses de six heures.

Mais, précisons que ces deux catégories prendront le départ ensemble, le samedi 12 septembre à 15 heures.

On peut rouler cette épreuve avec 3, 4 ou 5 pilotes (sauf pour les six heures, où l’équipage est limité à 2 ou trois pilotes), les relais ne peuvent excéder 2h30 consécutives, et les temps de conduite 12 heures maximum.

L’assistance sur la piste est interdite, sauf réalisée par l’équipage lui-même et avec les moyens embarqués mais le remorquage est autorisé par l’organisation pour un retour au stand sans disqualification.

Une particularité, en 2019, cette course a été gagnée par un SSV, l’engin royal et peu cher pour rouler en TT.

UN MONDE FOU, FOU, FOU

2417 pilotes ont participé à au moins une édition des 24 Heures Tout Terrain de France depuis sa création, parmi eux, quelques professionnels, athlètes de haut niveau et des personnalités du show-business…

Pilotes professionnels • Henri Pescarolo • Paul Bemondo • Stéphane Peterhansel • Jean-Louis Schlesser • Philippe Alliot • Eric Helary • Yvan Muller • Patrick Tambay • Romain Dumas • Carlos Sousa • Philippe Wambergue • Jean-Claude Andruet • Cyril Desprès • Jean-Philippe Belloc • Anicet Garicoix • François Chatriot • Pedro Lamy • René Metge • Emmanuel Guigou • Pierre Lartigue • Christophe Vaison • Asaga Toshinori • Philippe Bugalski • Antoine Méo

Sportifs de haut niveau • Jean-Luc Crétier (médaille d’or de Descente ski- Jeux Olympiques d’hiver à Nagano en 1998) • Carole Montillet (médaille d’or de Descente ski – Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002) • Philippe D’Encausse (saut à la perche – Jeux Olympiques de Séoul en 1998, de Barcelone en 1992) • Sophie Moniotte et Pascal Lavanchy (vice-champions du monde de patinage artistique 1994 – 5ème aux J.O. de Lillehammer en 1994) • Isabelle Patissier (double championne du monde d’escalade et championne du monde de rallye-raid en 2004) • Mélanie Suchet (victoire en Super G lors de la coupe du monde ski 1998) • Nathalie Bouvier (médaille d’argent aux championnats du monde de Descente ski en 1991) • le jockey Yves Saint Martin • les footballeurs internationaux Dominique Rocheteau, Fabrice Poullain, Patrice Rio, Eric Pécout, …

« People » • Caroline Barclay (1998) • Jean-Marie Bigard (1994-96-97) • Valérie Bègue (2010) • Alexandre Debanne (2003) • Marie Fugain (1998) • Patrice Drevet (1999) • Fiona Gélin (1997) • Gérard Holtz (1997-98-2002) • Estelle Lefébure (1994) • David Hallyday (1994)

UN CIRCUIT ÉPHÉMÈRE

Chaque année, le circuit qui se trouve désormais à Fontaine-Fourches, en Seine et Marne, est construit sur des terres agricoles pour la course et démonté ensuite pour redevenir un terrain agricole !

Voilà une course rare, dans le même genre j’avais vu les courses de Motoneige au Canada rouler sur des pistes éphémères rendues possibles car en hiver la neige recouvre tout et au dégel, toute la végétation en dessous réapparaît.

Mais ici la nature ne se refait pas toute seule, il faut l’aider.

Le circuit est monté en trois semaines, juste après les moissons, là où de toutes façons le sol est labouré à ce moment de l’année.

Il fait plus de sept km de long, il faut donc modifier des centaines d’hectares avec le passage de sécurité, le paddock, etc…

En 2019, la société Sofrat a construit la piste en seulement 9 heures !

Après la course, le terrain est restitué dans son état d’origine, les récoltes suivantes peuvent être plantées.

Joli coup en tous cas.

Jean Louis BERNARDELLI