BERNARD DARNICHE S’EXPRIME AU NOM DU COLLECTIF ‘POUR UNE NOUVELLE FFSA’.

Communiqué de Bernard Darniche

au nom du collectif “pour une nouvelle FFSA.“

La pandémie de coronavirus a eu pour conséquence de bouleverser les calendriers sportifs, mondiaux et nationaux. En France l‘année 2020 devait être celle des élections fédérales, suite aux Jeux Olympiques de Tokyo.

La situation sanitaire de notre pays et le report de ces jeux à l‘année prochaine, a contraint le Ministère des Sports à prolonger la date de clôture du processus électoral jusqu‘au 30 avril 2021. Le ministère n‘a pas mentionné de report de la date d‘ouverture de ce processus, arguant du fait que la situation ne permettait pas d‘organiser les assemblées générales électives avant la fin de cette année.

Ignorant les consignes du Ministère, le Président sortant de la Fédération Française de Sport Automobile, Monsieur Nicolas Deschaux, s‘est précipité pour annoncer l‘élection du Président de la Fédération le 12 septembre prochain, dans l‘espoir de renouveler sa manœuvre de 2016, par laquelle il s‘était fait réélire dès le premier jour de l‘ouverture du scrutin, coupant court ainsi à tout débat démocratique.

Au nom du collectif “Pour une nouvelle FFSA.“, j‘ai donc demandé expressément à Madame la Ministre des Sports, Roxana Maracinéanu, de bien vouloir préciser le report des Élections fédérales entre le 1er janvier et le 30 avril 2021, afin de permettre l‘instauration du débat essentiel qu‘elle appelle de ses vœux.

D‘autre part, devant les faits d‘une extrême gravité révélés preuves à l‘appui par le Site “AutoNewsInfo“ (Voir lien), j‘ai également insisté auprès de la Ministre pour qu‘une enquête sur les agissements et la gouvernance de la FFSA. soit diligentée au plus tôt par l‘Inspection Générale de l‘Éducation et des Sports“, enquête que réclame l‘immense majorité des Licenciés que représente dorénavant notre collectif.

Bernard DARNICHE

Effectivement comment accepter et tolérer de telles pratiques, le Président actuel de la FFSA, un certain Nicolas Deschaux qui n’a JAMAIS eu aucune LÉGITIMITÉ dans le monde du sport automobile et que son propre personnel dans les couloirs, nomme SIMPLE ‘Chef’ et ce contrairement à son prédécesseur, le sieur Jacques Régis – planqué lui dans le lointain paradis fiscal de l’Île Maurice – et dénommé lui ‘ Chef-chef’ lui qui l’a fait simple ‘ptit roitelet, puisse virer de telles sommes d’argent, venant de la FFSA, pour l’ancien président, resté LE taulier !

L’homme qui tire les ficelles depuis l’Ile Maurice, Deschaux comme nous le racontent bien des membres du personnel de la FFSA, passant quotidiennement des heures au téléphone ppur prendre les ordres…. bien des membres du comité directeur, ces chers présidents de ligues passant confortablement leurs vacances naturellement… dans la Thébaïde de Régis à Maurice!

Gilles GAIGNAULT

