UN SACRÉ PLATEAU VIRTUEL AUX ’24 HEURES DU MANS’ SUR SIMULATEUR.

Les stars du Sport Automobile de toutes les disciplines (Endurance-F1-Indycar-Formule e) et du esports, sont prêtes à relever le défi des 24 Heures du Mans Virtuelles ! Qui vont se dérouler le week-end des 13 et 14 juin 2020, aux dates initialement prévues pour les vraies 24 Heures du Mans !

L’épreuve Sarthoise, ayant été reportée à la fin de l’été et ce pour cause de pandémie du COVID-19, les 19 et 20 septembre prochains

RÉVÉLATION D’UNE LISTE D’ENGAGÉS AUX NOMS PRESTIGIEUX…

Un plateau de 50 voitures, ultra compétitif et haut en couleurs garanti, se retrouve donc sur la grille de départ de cette épreuve complètement inhabituelle et totalement ‘hors norme’

La liste des engagés aux 24 Heures du Mans Virtuelles, qui se déroulent ces 13 et 14 juin, a été dévoilée le 30 mai dernier.

Elle démontre que le pouvoir d’attraction de la plus grande course d’Endurance du Sport Automobile est bien réel… même si, pour la circonstance, cette épreuve de 24 Heures, se déroulera… en mode virtuel sur simulateur sur la Plateforme rFactor 2 !

Une remarquable liste de grands talents du Sport Automobile s’est engagée pour disputer cette épreuve, qui a été créée pour réunir Constructeurs et écuries majeurs de l’Endurance aux meilleures équipes esports.

L’objectif n’est pas de proposer une réplique de la liste des Engagés des 24 Heures du Mans, septième manche du Championnat du Monde d’Endurance WEC., désormais prévue les 19 et 20 septembre, mais de mettre en lumière cette classique de l’Endurance et d’offrir 24 heures de très grand spectacle pour les concurrents et les fans du monde entier, pendant cette période d’inactivité en piste, conséquence de l’épidémie de coronavirus.

…OUI, QUE DES GRANDS NOMS EN PISTE !

Parmi les engagés figurent les pilotes de Formule 1 actuels, avec tous les jeunes espoirs, emmenés par Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Pierre Gasly et Antonio Giovanazzi, ainsi que les anciens Champions du Monde, Fernando Alonso et Jenson Button.

Ils courront face aux vainqueurs des 500 Miles d’Indianapolis, Juan Pablo Montoya et Simon Pagenaud, aux étoiles montantes de la Formule 2 comme Jack Aitken et Louis Deletraz, à un équipage entièrement féminin représentant Richard Mille et le programme Women in Motorsport de la FIA., ainsi que la Championne W Series, Jamie Chadwick.

L’élite des constructeurs de l’Endurance, Aston Martin, Corvette, Ferrari, Porsche et Toyota, aligneront leur équipages du Mondial WEC, avec notamment Sébastien Buemi, Brendon Hartley, José María López, André Lotterer, Neel Jani, Nick Tandy, Miguel Molina, Darren Turner, Jan Magnussen et bien d’autres Champions et Légendes des équipes privées de pointe des catégories LMP et GTE.

On citera également les noms d’autres illustres pilotes, parmi lesquels on pointe, Barrichello, Fisichella, Fittipaldi, Massa, Panis, Rosenqvist, Vandoorne et Vergne, ainsi que des vedettes réputées de l’esports comme Greger Huttu, Rudy van Buren, David Tonizza, Joshua Rogers et Jimmy Broadbent, pour une grande fête riche en spectacle sur la piste comme en dehors !

Nous vous fournirons prochainement les détails sur le dispositif utilisé pour pouvoir suivre ces 24 Heures du Mans Virtuelles à la Télévision, en ligne et sur les Réseaux Sociaux du monde entier.

En cette période de ‘disette’ provoquée par l’épidémie du Coronavirus COVID-19, cette compétition ‘amicale’ nous permettra d’assister à une unique et exceptionnelle confrontation et ce, entre pratiquement tous les meilleurs pilotes de toutes les séries et disciplines du sport automobile mondiales.

Car si l’on excepte, Hamilton et Vettel, le plateau rassemblé est franchement inouï !

Et inimaginable en réel…

Gilles GAIGNAULT

Photos : Bernard BAKALIAN-ACO.