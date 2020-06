4 COURSES POUR L’ASIAN LE MANS SERIES EN 2021

Le promoteur de l’Asian Le Mans Séries vient de dévoiler le calendrier 2020/2021

La prochaine saison sera très condensé avec 4 courses de 4 heures sur 3 semaines et toutes disputées en janvier 2021

Avec l’incertitude persistante actuelle entourant la reprise des courses et l’assouplissement des restrictions de voyage dans le monde, l’Asian Le Mans Series a pris la décision de raccourcir considérablement son calendrier.

En conséquence, la future saison sera condensée sur une durée de trois semaines de course, avec deux épreuves sur le circuit International de Chang en Thaïlande à Buriram, au nord de Bangkok et également deux sur le circuit de Sepang, situé près de Kuala Lumpur en Malaisie, les deux sites état rappelons-le, homologuées ‘FIA Grade 1.

En ces temps sans précédent et incertains, le sport auto doit être en mesure de s’adapter, et l’Asian Le Mans Series prend en compte ces mesures sanitaires pour s’assurer qu’elle est en mesure de garantir une saison à, ses concurrents.

Des discussions sur la meilleure voie à suivre pour la nouvelle saison avec les équipes et les partenaires depuis la fin de la saison 2019-2020 en février dernier, ont abouties a ce nouveau calendrier.

Ce calendrier révisé a été élaboré en prenant en compte le temps nécessaire aux équipes pour expédier les voitures à destination et en provenance d’Asie, les éventuelles restrictions de voyage et les implications financières.

La décision a été prise dans l’intérêt de tous les protagonistes dans son ensemble, en prenant toutes les mesures possibles pour assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées.

L’ALMS est bien sûr très déçue de ne pas retourner à Shanghai en Chine, ni non plus de ne pas effectuer son premier déplacement à Suzuka au Japon.

Le Championnat Asian Le Mans a connu une croissance fantastique en Chine, et la première visite programmée à Suzuka était très attendue.

Tout le monde a hâte de courir sur les deux sites dès que possible.

Cyrille Taesch Wahlen, directeur général des Asian Le Mans Series nous confie:

« Alors que notre ambition était de garder notre calendrier 2020-2021 aussi proche de ce que nous avions fait auparavant, il devient de plus en plus évident que cela n’est peut-être pas possible. Au lieu de cela, plutôt que de repousser davantage, nous avons formulé un plan pour livrer une série qui offre des courses passionnantes et agréables d’une manière rentable, sans compromettre la qualité de notre organisation. Ceci est particulièrement important pour les équipes qui éprouvent actuellement des difficultés en raison de l’arrêt. La nouvelle saison condensée a reçu un soutien retentissant, et je suis optimiste que nous pourrons disputer une autre grande saison d’Asian Le Mans Series ».

De son côté Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest, précise encore :

« Le paysage du sport automobile a été contraint de faire des changements importants cette année en raison de l’impact du Covid-19 dans le monde. Nous sommes confrontés à des défis que nous n’aurions jamais anticipés et il nous appartient de tout mettre en œuvre pour assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées. Nos décisions non seulement équilibrent cela, mais c’est aussi l’option la plus judicieuse dans les circonstances actuelles. Il propose un package nouveau et passionnant, et j’ai hâte de profiter de cette discipline une fois qu’elle sera lancée.»

Enfin, l’Asian Le Mans Series et l’ACO tient à remercier les partenaires de la série, Michelin, TOTAL et AGILE, pour leur compréhension et leur soutien sans faille à la nouvelle structure proposée pour le Championnat 2021.

Claude MOLINIER

Photos : Claude MOLINIER et AutoNewsInfo

LE CALENDRIER 2021 DE L’ASIAN LE MANS SERIES MODIFIÉ

Course 1 : Circuit international de Buriram Chang (Thaïlande)

9 janvier 2021

Course 2 : Circuit international de Buriram Chang (Thaïlande)

11 janvier 2021

Course 3 : Circuit international de Sepang (Malaisie)

23 janvier 2021

Course 4 : Circuit international de Sepang (Malaisie)

26 janvier 2021