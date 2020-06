Le promoteur des Grands Prix de la Formule 1, la firme Américaine Liberty Média, vient enfin de dévoiler ce mardi 2 juin son calendrier des courses Européennes et lancer la saison 2020, complètement perturbée par la pandémie du coronavirus COVID-19 et le confinement mondial qui s’en est suivi, depuis le mois de mars et l’annulation du GP d’ouverture, celui d’Australie à Melbourne.

On savait depuis plusieurs semaines que la firme Red Bull – propriétaire de l’ancien circuit de Zeltweg, tracé au cœur des montagnes de la Styrie dans le sud Autriche – s’était porté candidat pour commencer sur sa piste du Red Bull Ring, le Championnat du monde de Formule 1 2020.

Il ne restait en cette période de grande confusion générale, avec les fermetures des frontières, les interdictions de rassemblements et d’événements qu’à connaitre l’avis du gouvernement Autrichien, lequel a donc bien donné son feu vert et son accord pour la tenue de deux GP, mais naturellement sous certaines conditions, dont la plus délicate concerne l’absence de spectateurs, les deux épreuves prévues devant obligatoirement se dérouler à HUIS CLOS !

C’est donc bien en Autriche que débutera la saison avec deux courses, les 5 et 12 juillet prochain.

L’inter-saison 2019-2020 aura été interminable et donc duré sept mois, entre le dernier GP de 2019 à Abu Dhabi et le premier de 2020, à Spielberg.

Après les deux manches dénommées respectivement GP d’Autriche et GP de Styrie, les équipes n’auront pas un gros déplacement, le Grand Prix suivant, se déroulant dans le pays voisin, la Hongrie, le 19 juillet.

Les deux courses suivantes sont programmées en Grande Bretagne à Silverstone, avec dans l’ordre le traditionnel ‘British GP’ suivi du ‘GP du 70éme anniversaire’ lesquels sont prévus, les 2 et 9 août.

Puis, cap au sud et direction l’Espagne, suivi d’un enchaînement avec les Grands Prix de Belgique et d’Italie et ce aux dates initialement prévues, les 30 août et 6 septembre.

A noter que ces huit Grands Prix se dérouleront TOUS sans aucun spectateur étant classés ‘fermées’ par la FIA (Fédération Internationale Automobile) !

Aucun public à l’occasion de ces huit Grands Prix, tous disputés à HUIS CLOS.

Signalons encore que les concurrents de la F2 et de la F3 seront également eux aussi présents et participeront à leurs Championnat respectifs.

Chase Carey, le patron de Liberty media et donc de la F1, explique :

« Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé sans relâche avec tous nos partenaires, la FIA et les équipes pour créer un calendrier d’ouverture de la saison 2020 révisé nous permettant de reprendre les courses de la manière la plus sûre possible. »

Et, il en enchaîne :

« Nous sommes heureux de pouvoir présenter notre calendrier des huit premières épreuves aujourd’hui et nous sommes impatients de publier notre calendrier complet dans les prochaines semaines. Je tiens à remercier chaque promoteur et partenaire pour leur soutien et leur engagement continu en Formule 1. »

Et Chase Carey précise encore :

« Alors que nous nous attendons actuellement à ce que la saison commence sans nos fans sur nos courses, nous espérons que lors des prochains mois, la situation nous permettra enfin de les accueillir à nouveau une fois que cela sera sûr, mais nous savons que le retour de la Formule 1 à la télévision sera un coup de boost pour tous les amateurs de sport du monde entier. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : FI – TEAMS et PIRELLI

LE NOUVEAU CALENDRIER DES GRANDS PRIX 2020

3-5 juillet : GP d’Autriche (Spielberg)

10-12 juillet : GP de Styrie (Spielberg)

17-19 juillet : GP de Hongrie (Hungaroring)

31 juillet – 2 août : GP de Grande-Bretagne (Silverstone)

7-9 août : GP du 70e anniversaire (Silverstone)

14-16 août : GP d’Espagne (Catalunya)

28-30 août : GP de Belgique (Spa-Francorchamps)

4-6 septembre : GP d’Italie (Monza)