NOUVELLE VICTOIRE POUR KESELOWSKI  QUI TRIOMPHE A BRISTOL EN NASCAR

Déjà victorieux lors de la première des deux courses de Charlotte, la deuxième revenant à Chase Elliot, 4éme épreuve après les deux manches disputées la semaine précédente à Darlington et remportées, elles, par Kevin Harvick et Denny Hamlin, Brad Keselowski au volant de sa Ford Mustang, récidive ce dimanche 31 mai et remporte sa seconde victoire depuis la reprise! Sa trente-deuxième en carrière.

Mais il faut bien reconnaitre que le pilote de l’équipe Penske, a été bien chanceux…

Parmi les principaux protagonistes en lice pour la victoire finale, avec Denny Hamlin, Joey Logano et Chase Elliott, à quelques tours à la fin, il semblait pourtant coupé du duel décisif !!!

Lorsqu’à 11 tours du damier, le leader Hamlin termine dans les barrières avec sa Toyota et laisse le commandement à Elliott grâce à une ‘bourde’ de Logano…

Ce dernier n’a cependant pas abandonné et au dernier redémarrage, il a repris le contrôle. À ce moment-là, désireux de remporter la deuxième victoire consécutive après celle de Charlotte, et lors qu’il reste deux tours à couvrir, Elliott expédie Logano dans le mur…

Keselowski en profite et se retrouve au bon endroit au bon moment et ces erreurs lui permettent de filer et de s’envoler vers le succès, sa seconde victoire en une semaine.

A la deuxième place, Clint Bowyer, qui est littéralement sorti de nulle part après une journée terne et se retrouve sur le podium avec sa Ford du Team Stewart-Haas Racing dauphin à 0.471

Avec à la troisième place à 0.906, Jimmie Johnson tandis que Kyle Busch, également dans le groupe de tête, a dû lever le pied pour éviter de harponner les deux leaders qui se sont télescopés !

Kyle termine quatrième à 1.333 devant son coéquipier Erik Jones à 1.585 et Austin Dillon, sixième à 1.731

Septième place pour le pilote de l’équipe du Chip Ganassi, Kurt Busch qui précède à l’arrivée, William Byron, Christopher Bell et Darrell Wallace Jr classé dixième.

Onzième rang pour le leader du Championnat NASCAR 2020, Kevin Harvick avec sa Ford Mustang de l’équipe Stewart-Haas qui totalise ce soir 370 points.

Vingt-et-unième et vingt-deuxième positions pour ses suivants au classement provisoire du Championnat, Joey Logano et la Ford Mustang du Penske, et Chase Elliott au volant de sa Chevy Camaro d’Hendrick. Respectivement avec 346 points et 325 points.

Victorieux de la course, Keselovski pointe à la quatrième place comptant lui 315 points, Bowman complétant ce Top 5 actuel, avec 289 points

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR et TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA COURSE DE BRISTOL

1 – Brad Keselowski (Ford Mustang) – Penske – 500 tours en 3heures 19’02

2 – Clint Bowyer (Ford) – Stewart – 500

3 – Jimmie Johnson (Chevy Camaro) – Hendrick – 500

4 – Kyle Busch (Toyota Camry) – Gibbs – 500

5 – Erik Jones (Toyota Camry) – Gibbs – 500

6 – Austin Dillon (Chevy Camaro) – Childress – 500

7 – Kurt Busch (Chevy Camaro) – Ganassi – 500

8 – William Byron (Chevy Camaro) – Hendrick – 500

9 – Christopher Bell (Toyota Camry) – Leavine – 500

10 – Darrell Wallace Jr. (Chevy Camaro) – Petty – 500

11 – Kevin Harvick (Ford Mustang) – Stewart – 500

12 – Ryan Preece (Chevy Camaro) – JTG – 500

13 – John Hunter Nemechek (Ford Mustang) – Front Row – 500

14 – Michael McDowell (Ford Mustang) – Front Row – 500

15 – Ryan Newman (Ford Mustang) – Roush – 500

16 – Matt Kenseth (Chevrolet) – Ganassi – 500

17 – Denny Hamlin (Toyota Camry) – Gibbs – 500

18 – Daniel Suarez (Toyota) – JTG – 500

19 – Timmy Hill (Ford Mustang) – MBM – 500

20 – Martin Truex Jr. (Toyota Camry) – Gibbs – 500

21 – Joey Logano (Ford Mustang) – Penske – 500

22 – Chase Elliott (Chevy Camaro) – Hendrick – 500

23 – Chris Buescher (Ford Mustang) – Roush – 496

24 – Brennan Poole (Chevy Camaro) – Premium – 494

25 – JJ Yeley (Ford) – Ware – 492

26 – Garrett Smithley (Chevy) – Ware – 489

27 – Quin Houff (Chevy Camaro) – StarCom – 483

28 – B.J. McLeod (Ford Mustang) – Ware – 477

29 – Aric Almirola (Ford Mustang) – Stewart – 470

30 – Gray Gaulding (Ford) – Front Row – 456

31 – Matt DiBenedetto (Ford Mustang) – Wood – 456

32 – Corey LaJoie (Ford Mustang) – GoFAS – 375

33 – Joey Gase (Chevy Camaro) – Ware – 302

34 – Ricky Stenhouse Jr. (Chevy Camaro) – JTG – 228

35 – Cole Custer (Ford Mustang) – Stewart – 228

36 – Tyler Reddick (Chevy Camaro) – Childress – 228

37 – Alex Bowman (Chevy Camaro) – Hendrick – 228

38 – Bayley Currey (Chevrolet Camaro) – Ware – 203

39 – Ty Dillon (Chevy Camaro) – Germain – 201

40 – Ryan Blaney (Ford Mustang) – Penske – 199

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT NASCAR 2020

1.Harvick : 370 points – 2. Logano : 346 – 3. Elliott : 325 – 4. Keselowski : 315– 5. Bowman : 289.